Farris a Dazn: «Contro il Barcellona il piano dovrà essere questo! Lautaro? Oggi più no che si, sicuramente ci sarà spazio.» Le parole del vice allenatoreIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di Oggi dai suoi ragazzi, nel match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:VITTORIA- «E’ stata una partita seria: bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato, dobbiamo cercare di vincerle tutte e non avere rammarico se il Napoli dovesse lasciare qualcosa. Mercoledì è stato speso tantissimo, la formazione iniziale era in quell’ottica, pensando poi anche a gara in corso a cosa ci poteva servire col Barcellona. 🔗 : «ililpiù no che si,cispazio.» Le parole del vice allenatoreIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il vice allenatore nerazzurro Massimilianoha commentato così la vittoria ottenuta nella gara didai suoi ragazzi, nel match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di:VITTORIA- «E’ stata una partita seria: bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato, dobbiamo cercare di vincerle tutte e non avere rammarico se il Napoli dovesse lasciare qualcosa. Mercoledì è stato speso tantissimo, la formazione iniziale era in quell’ottica, pensando poi anche a gara in corso a cosa ci poteva servire col. 🔗 Internews24.com

