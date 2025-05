Farage sbanca alle elezioni locali

Farage sbanca alle elezioni locali alle amministrative: elegge un sindaco e sottrae anche un seggio ai laburisti. Il premier: «Cambiamo rapidamente politiche». Nei guai pure i Tories. 🔗 Trionfo di Reform Ukamministrative: elegge un sindaco e sottrae anche un seggio ai laburisti. Il premier: «Cambiamo rapidamente politiche». Nei guai pure i Tories.

Elezioni locali in Inghilterra, Farage: “La vera opposizione al Labour è Reform Uk”. Conservatori a picco - Si è tenuta ieri un’importante tornata di elezioni locali in Inghilterra, considerata il primo test per il governo laburista e il principale partito di opposizione, quello conservatore, dopo le politiche del luglio 2024. Coinvolti 23 consigli comunali, sei elezioni per sindaci regionali e una suppletiva parlamentare a Runcorn e Helsby. Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno non hanno partecipato a questa tornata elettorale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni locali Uk, trionfa Farage, che mette a soquadro la politica britannica - Giovedì primo maggio 15 milioni di britannici si sono recati alle urne per le elezioni locali. Si è votato per il rinnovamento di 1641 seggi nei consigli comunali, per l’elezione di 6 sindaci regionali (mayoralties) e infine per 1 seggio parlamentare (by-election) nella circoscrizione di Runcorn and Helsby, nel nord dell’Inghilterra. In poche parole si potrebbe dire che ha vinto Nigel Farage (già principale promotore della Brexit) e il suo partito Reform UK, tuttavia, c’è molto di più dietro queste elezioni locali. 🔗panorama.it

Elezioni. In Olanda perde la destra, in Gran Bretagna l’Ukip sbanca alle amministrative. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riscossa di Farage alle elezioni locali: è primo partito e il Labour soffre - Se le elezioni locali in Inghilterra sono una credibile indicazione di un trend nazionale, il partito nazionalista Reform Uk è destinato al governo del Paese. La formazione di Nigel Farage ha ottenuto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Farage vola nelle elezioni locali. Il re della Brexit strappa al Labour un altro seggio - Il suo partito Reform UK conquista la circoscrizione di Runcorn in Parlamento, un anno fa saldamente in mano al partito di Starmer. Ma ora il leader ... 🔗repubblica.it

Farage sfonda nelle locali inglesi, il bipartitismo trema mentre Reform UK conquista un seggio - L’implosione del centrismo occidentale, fenomeno ormai consolidato in gran parte d’Europa, sembrava aver risparmiato il Regno Unito , dove laburisti e conservatori hanno a lungo dominato senza rivali. 🔗informazione.it