Far East Film Festival donne d’Oriente

Far East Film Festival dal 24 aprile. In apertura: la comedy cinese Green Wave e l’horror sudcoreano Dark Nuns - Toccherà alla comedy cinese Green Wave e all’horror sudcoreano Dark Nuns il compito di aprire ufficialmente, giovedì 24 aprile, la 27ª edizione del Far East Film Festival. I riflettori internazionali resteranno poi accesi sul Teatro Nuovo e sul Visionario fino a venerdì 2 maggio, quando la love story d’animazione The Square e l’irresistibile tripudio J-Pop di Ya Boy Kongming! – The Movie segneranno la chiusura del sipario. 🔗udine20.it

Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival: svelato il programma - L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest'anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. 🔗movieplayer.it

Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival - Cos’hanno in comune Jackie Chan e Joe Hisaishi, Takeshi Kitano e Zhang Yimou, Nansun Shi e Baisho Chieko, Brigitte Lin e Anthony Wong, oltre al fatto di essere alcuni tra i nomi più leggendari dell’intera galassia cinematografica orientale? Hanno in comune Udine. Hanno in comune il Far East Film Festival. Hanno in comune il Gelso d’Oro alla Carriera, che del Far East Film Festival è il massimo riconoscimento. 🔗udine20.it

Far East Film Festival, donne d’Oriente - (Alias) Ci si potrebbe domandare come mai un festival così esotico come il Far East Film Festival si sia radicato in una città che molti considerano provincia di confine, e questa sua posizione offre ... 🔗ilmanifesto.it

Il Far East Film Festival 2025 si chiude oggi, venerdì 2 maggio: il programma e i saluti - Anche per il Far East Film Festival 2025 è arrivato il momento dei saluti: si chiude oggi, venerdì 2 maggio, questa edizione della kermesse udinese dedicata al cinema orientale. E nel giorno della chi ... 🔗msn.com

FAR EAST 2025 – Incontro con i registi di Good Luck, Rewrite, See you tomorrow - Al focus sul cinema giapponese del Far East Film Festival 27, in corso ad Udine, erano presenti Adachi Shin e Adachi Akiko, regista e produttore di Good Luck; Matsui Dago, regista di Rewrite; ... 🔗sentieriselvaggi.it