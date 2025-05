Fano spacciava sotto casa | 46enne arrestato condannato e multato per 2400 euro

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 maggio 2025 - Si aggirava da giorni sotto casa incontrando continuamente persone, tanto da insospettire alcuni residenti del quartiere Vallato – San Lazzaro. È bastata una segnalazione ai Carabinieri per far partire un'attività di osservazione che ha portato all'arresto di un quarantaseienne fanese per spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio del 30 aprile, i militari della Stazione di Fano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, lo hanno colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina, del peso di 2,6 grammi, a un coetaneo residente in città. L'intervento è scattato immediatamente e ha condotto a una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita.

