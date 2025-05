Fanno esplodere il bancomat a Montepradone e rubano 50mila euro in piena notte | ladri in fuga

Alcuni malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale Bper a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno). Dopo aver caricato in macchina circa 50mila euro, si sono dati alla fuga su un'auto rubata. Si indaga per risalire all'identità dei ladri.

