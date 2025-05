Fabrizio Faimali aderisce a Italia Viva

Fabrizio Faimali annuncia la sua adesione a Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi. La decisione «nasce dalla piena condivisione della visione politica riformista, europeista e pragmatica che caratterizza il progetto di Italia Viva». «Ho scelto di aderire a Italia Viva – spiega Faimali.

«Piena condivisione nella visione politica riformista, europeista e pragmatica che caratterizza il progetto di Italia Viva»