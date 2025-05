Fabri Fibra condannato per il rap di insulti a Valerio Scanu | Testo degradante Maxi risarcimento da 70mila euro

© Ilgiorno.it - Fabri Fibra condannato per il rap di insulti a Valerio Scanu: “Testo degradante”. Maxi risarcimento da 70mila euro

Fabrizio Tarducci, al secolo Fabri Fibra, e la casa discografica Universal Music Italia sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a pagare 70mila euro a Valerio Scanu per il Testo diffamatorio del brano musicale “A me di te”, pubblicato dal rapper il 5 febbraio 2013 come traccia dell’album “Guerra e Pace”. La vicenda legale, ricostruita nelle motivazioni, vive un primo snodo decisivo nel 2015, quando Tarducci, denunciato penalmente, viene condannato in abbreviato a 600 euro di multa e al pagamento di una provvisionale di 20mila euro. Il verdetto non viene impugnato e diviene definitivo, ma nel frattempo gli avvocati Ugo Prospero Cerruti, Paola Castiglione e Antonio Gargiulo hanno già citato in sede civile Fabri Fibra per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Fabri Fibra diffamò Valerio Scanu: il rapper condannato a MilanoIn primo grado, il Tribunale di Milano condanna in solido il rapper quarantottenne e la sua etichetta (fino al 2019) a versare 25mila euro. 🔗 MILANO –zio Tarducci, al secolo, e la casa discografica Universal Music Italia sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a pagareper ildiffamatorio del brano musicale “A me di te”, pubblicato dal rapper il 5 febbraio 2013 come traccia dell’album “Guerra e Pace”. La vicenda legale, ricostruita nelle motivazioni, vive un primo snodo decisivo nel 2015, quando Tarducci, denunciato penalmente, vienein abbreviato a 600di multa e al pagamento di una provvisionale di 20mila. Il verdetto non viene impugnato e diviene definitivo, ma nel frattempo gli avvocati Ugo Prospero Cerruti, Paola Castiglione e Antonio Gargiulo hanno già citato in sede civileper ildei danni non patrimoniali.diffamò: il rappera MilanoIn primo grado, il Tribunale di Milano condanna in solido il rapper quarantottenne e la sua etichetta (fino al 2019) a versare 25mila. 🔗 Ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La scena rap ieri e oggi. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: "Milano ha i numeri" - Una foto a fuoco del Paese. Con l’uscita dell’ottavo ed ultimo episodio, il quadro dell’urban italiano offerto dal “Nuova scena 2”, talent show rap di Netflix, è completo. E disegna un sistema lombardo-centrico. Il 60% dei 25 candidati che si sono confrontati in questa edizione arrivava, infatti, dal Nord e di questi 1 su 3 viene dalla provincia di Milano, di Monza o di Lecco. Il 24% dal Sud e il 12% dal Centro. 🔗ilgiorno.it

Fabri Fibra: “Elio critica l’autotune? È un boomer”, Rose Villain: “I rapper non sono delinquenti”, Geolier: “Ho abbattuto il pregiudizio del napoletano”. Parlano i giudici del rap show “Nuova Scena” - Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono tornati nuovamente giudici per la seconda stagione del rap show “Nuova Scena“, la competizione musicale prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix. In tutto 8 episodi, divisi in 3 parti. I primi 4 episodi sono già disponibili solo su Netflix, mentre gli episodi 5-7 arriveranno il 7 aprile e la Finale uscirà il 14 aprile con ospiti i Club dogo e un premio in palio per il vincitore di 100mila euro. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Nuova scena 2” è su Netflix: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain a caccia dei talenti Rap - La seconda stagione di “Nuova Scena”, l’acclamato rap show con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nei panni di giudici, è finalmente disponibile su Netflix con i primi quattro episodi rilasciati lunedì 31 marzo 2025. La nuova edizione del talent prodotto da Fremantle promette di scovare i protagonisti della prossima generazione del rap italiano, mettendo in palio un premio di 100.000 euro. L’attesa seconda stagione non mancherà di tenere alta l’attenzione, con i tre esigenti giudici pronti a vagliare i migliori talenti emergenti provenienti da ogni angolo d’Italia, spingendosi oltre i ... 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fabri Fibra condannato per il rap di insulti a Valerio Scanu: “Testo degradante”. Maxi risarcimento da 70mila euro; Fabri Fibra condannato per avere diffamato Valerio Scanu: “In realtà è una donna”; Fabri Fibra risarcisce Valerio Scanu per diffamazione: storia di un precedente; Fabri Fibra condannato per una microfonata a uno spettatore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il maestro Neffa è tornato: rapper prendete appunti - Neffa con Canerandagio-Parte 1 torna al rap dopo anni di lontananza. E lo fa da maestro e padre di un genere che negli anni ha perso anima e identità. 🔗lettera43.it

Fabri Fibra: età, carriera, vita privata, canzoni e successi del rapper - Uno dei nomi che hanno scritto la storia del rap italiano con inchiostro indelebile è, certamente, Fabri Fibra. Crudo, diretto, spietato, eppure lucidissimo. Amato da generazioni diverse ... 🔗soundsblog.it

Nuova Scena 2, le pagelle della finale: vince il rap con Cuta (6,5), Rose Villain? Pensa alle hit - E mentre Rose Villain pensa alle hit, Fabri Fibra ci ricorda che il rap non è fatto da chi piazza il tormentone estivo, ma da chi ha veramente qualcosa da dire… Vorrei dargli zero per l’outfit, ... 🔗mowmag.com