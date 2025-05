Fa una puntura cervicale e muore a 44 anni il malore e il giallo sul pronto soccorso e la clinica privata | le tre ipotesi

ipotesi di reato con cui la procura di Ravenna ha avviato l’indagine sulla morte di una donna di 44 anni, originaria del Sudamerica e residente a Ravenna. Tanti i dubbi ancora da chiarire sul decesso della donna, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo la somministrazione di una puntura cervicale.La puntura, il malessere e il rimbalzo tra pronto soccorso e clinica privataSecondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’iniezione è stata eseguita in un ambulatorio. La donna però si è sentita male poco dopo. Perciò si è presentata al pronto soccorso. Da là però sarebbe stata dimessa. La donna si è poi rivolta a una clinica privata vicino a Lugo. Ed è stato lì che è avvenuto il decesso. Dopo la segnalazione della sua morte, il pm di turno, Francesco Coco, ha disposto il blocco della salma, già trasferita all’obitorio di Lugo in vista del funerale. 🔗 È di omicidio colposo, al momento contro ignoti, l’di reato con cui la procura di Ravenna ha avviato l’indagine sulla morte di una donna di 44, originaria del Sudamerica e residente a Ravenna. Tanti i dubbi ancora da chiarire sul decesso della donna, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo la somministrazione di una.La, il malessere e il rimbalzo traSecondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’iniezione è stata eseguita in un ambulatorio. La donna però si è sentita male poco dopo. Perciò si è presentata al. Da là però sarebbe stata dimessa. La donna si è poi rivolta a unavicino a Lugo. Ed è stato lì che è avvenuto il decesso. Dopo la segnalazione della sua morte, il pm di turno, Francesco Coco, ha disposto il blocco della salma, già trasferita all’obitorio di Lugo in vista del funerale. 🔗 Open.online

