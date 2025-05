Fa un incidente da ubriaco poi aggredisce personale del 118 e carabinieri

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 25 anni del luogo. Il giovane è stato condotto in commissariato per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: era già noto alle forze di polizia.

Cosa riportano altre fonti

Fa un incidente e aggredisce i soccorritori - Due operatori del soccorso sanitario aggrediti ieri mattina a Gallarate durante lo svolgimento del loro servizio. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 10 per un incidente in corso Sempione, coinvolte due auto, con tre persone a bordo, ferite, tra cui un bambino di 11 anni, per fortuna non gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, con ambulanze e auto mediche, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. 🔗ilgiorno.it

Matteo Salvini ricorda Vittoria Cola, morta in un incidente stradale 11 anni fa. “Oggi avresti compiuto 30 anni, voglio pensare che vivi ancora” - Sondrio, 18 marzo 2025 – “Voglio però ricordarti com'eri, Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, Che come allora sorridi!". Matteo Salvini sceglie questi versi di “Canzone per un'amica”, di Francesco Guccini, per ricordare la volontaria della Lega Nord Vittoria Cola, morta undici anni fa in provincia di Sondrio, a 19 anni. "Nel 2014 tutta la famiglia della Lega piangeva la tua ingiusta scomparsa in un incidente stradale – aggiunge il vicepremier e leader leghista –. 🔗ilgiorno.it

Alla guida ubriaco e drogato: nell'incidente muore anche la figlia - Con una figlia di 12 anni morta e un figlio più piccolo ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per i traumi riportati nell’incidente stradale, nel giorno del funerale si ritrova indagato per omicidio stradale . Il padre dei due bambini, infatti è risultato positivo all’alcol e alla cocaina, dopo i risultati dell’alcol test e dell’esame tossicologico a cui è stato sottoposto. L’uomo,... 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Ubriaco, aggredisce la moglie: arrestato nel Mantovano - Ubriaco si accanisce con schiaffi e pugni contro la moglie 53enne, le fratture zigomo e naso, per poi venire arrestato dai carabinieri. È successo lo scorso sabato pomeriggio a Viadana, in provincia ... 🔗ticinonotizie.it

Como, ubriaco disturba i passanti in piazza e aggredisce i poliziotti: denunciato per minacce e resistenza - A Como, un 29enne somalo è stato denunciato per resistenza e minacce dopo aver disturbato i passanti in stato di ebbrezza. 🔗virgilio.it

Ventenne ubriaco aggredisce un’infermiera: caos al Fatebenefratelli - Non contento, ha tentato di aggredire anche alcuni pazienti in attesa. PUBBLICITÀ L’intervento tempestivo dei militari ha evitato il peggio. Il 24enne è stato bloccato e tratto in arresto. 🔗internapoli.it