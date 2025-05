Fa il saluto nazista ad Auschwitz mentre è in gita scolastica | 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia

© Ilfattoquotidiano.it - Fa il saluto nazista ad Auschwitz mentre è in gita scolastica: 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia mentre era in gita con la scuola al museo statale di Auschwitz-Birkenau, ad appena 14 anni, era finito nei guai facendo il saluto nazista proprio in quel luogo testimonianza dell’atroce sterminio. Oggi a distanza di quasi tre anni dal deprecabile gesto, la vicenda che lo riguarda può dirsi conclusa: il giovane è stato giudicato in due procedimenti penali, uno in Polonia e l’altro in Italia, presso il tribunale dei minori di Firenze.Come riporta il Corriere della Sera, le autorità polacche contestavano al minorenne fiorentino di aver “propagato il regime fascista eseguendo il saluto nazista“. Un gesto perseguibile secondo il codice penale polacco. Così i due procedimenti sono andati avanti contestualmente fino a che l’attività di inchiesta socio-familiare, portata avanti dal tribunale fiorentino su richiesta di quello polacco, non era stata sospesa a gennaio 2024, dopo che i giudici Italiani avevano preso atto della decisione polacca. 🔗 Nel 2022,era incon la scuola al museo statale di-Birkenau, ad appena 14 anni, era finito nei guai facendo ilproprio in quel luogo testimonianza dell’atroce sterminio. Oggi a distanza di quasi tre anni dal deprecabile gesto, la vicenda che lo riguarda può dirsi conclusa: il giovane è stato giudicato in due procedimenti penali, uno ine l’altro in, presso il tribunale dei minori di Firenze.Come riporta il Corriere della Sera, le autorità polacche contestavano al minorennedi aver “propagato il regime fascista eseguendo il“. Un gesto perseguibile secondo il codice penale polacco. Così i due procedimenti sono andati avanti contestualmente fino a che l’attività di inchiesta socio-familiare, portata avanti dal tribunalesu richiesta di quello polacco, non era stata sospesa a gennaio 2024, dopo che i giudicini avevano preso atto della decisione polacca. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

