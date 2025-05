F1 Verstappen batte ancora le McLaren in qualifica a Miami Ottimo Antonelli Ferrari mai così male

Verstappen sfrutta nuovamente tutto il potenziale della sua Red Bull in qualifica e agguanta la pole position per il Gran Premio di Miami 2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 43ma partenza al palo della carriera per il quattro volte iridato, che era già scattato davanti a tutti quest’anno in Giappone e in Arabia Saudita.Il fuoriclasse olandese ha battuto sul giro secco le McLaren, con un brillante Andrea Kimi Antonelli che si è confermato in grande spolvero sull’asciutto dopo l’exploit di ieri nella Sprint Qualifying inserendosi in terza posizione dietro a Lando Norris (per soli due millesimi) e davanti al leader del campionato Oscar Piastri. Il rookie bolognese si è tolto la soddisfazione di sconfiggere finalmente l’esperto compagno di squadra George Russell (5°) in qualifica dopo aver perso i primi cinque confronti diretti. 🔗 Maxsfrutta nuovamente tutto il potenziale della sua Red Bull ine agguanta la pole position per il Gran Premio di2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 43ma partenza al palo della carriera per il quattro volte iridato, che era già scattato davanti a tutti quest’anno in Giappone e in Arabia Saudita.Il fuoriclasse olandese ha battuto sul giro secco le, con un brillante Andrea Kimiche si è confermato in grande spolvero sull’asciutto dopo l’exploit di ieri nella Sprint Qualifying inserendosi in terza posizione dietro a Lando Norris (per soli due millesimi) e davanti al leader del campionato Oscar Piastri. Il rookie bolognese si è tolto la soddisfazione di sconfiggere finalmente l’esperto compagno di squadra George Russell (5°) indopo aver perso i primi cinque confronti diretti. 🔗 Oasport.it

