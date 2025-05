F1 Toto Wolff | Antonelli continua a imparare e a migliorare la pole Sprint è importante

© Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Antonelli continua a imparare e a migliorare, la pole Sprint è importante” Antonelli sia stato il personaggio del giorno ieri, a Miami. Il 18enne bolognese è riuscito a conquistare la pole-position delle qualifiche per lo schieramento di partenza della Sprint Race di oggi. Una prestazione in cui Antonelli ha messo in mostra il proprio talento su un tracciato che non conosceva.Non può che essere soddisfatto Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), che ha investito non poco in questo progetto. L’avvento del giovanissimo racing driver italiano a Brackley è stata un’iniziativa forte del manager austriaco, volendo dare fiducia a Kimi nonostante la poca esperienza. Un risultato, quindi, che lo ripaga da questo punto di vista.“Congratulazioni a Kimi per la sua prima pole position Sprint in F1. È stato un giro fantastico in una sessione serrata e sarà un momento che non dimenticherà mai. 🔗 Non ci sono dubbi che Kimisia stato il personaggio del giorno ieri, a Miami. Il 18enne bolognese è riuscito a conquistare la-position delle qualifiche per lo schieramento di partenza dellaRace di oggi. Una prestazione in cuiha messo in mostra il proprio talento su un tracciato che non conosceva.Non può che essere soddisfatto(Team Principal della Mercedes), che ha investito non poco in questo progetto. L’avvento del giovanissimo racing driver italiano a Brackley è stata un’iniziativa forte del manager austriaco, volendo dare fiducia a Kimi nonostante la poca esperienza. Un risultato, quindi, che lo ripaga da questo punto di vista.“Congratulazioni a Kimi per la sua primapositionin F1. È stato un giro fantastico in una sessione serrata e sarà un momento che non dimenticherà mai. 🔗 Oasport.it

F1, Toto Wolff: “Vogliamo confermare i nostri piloti a lungo termine. Ecco perché ho scelto Antonelli…” - Bilancio tutto sommato positivo in casa Mercedes dopo i primi due round del Mondiale di Formula Uno 2025. George Russell, nuovo leader della scuderia anglo-tedesca, si è attestato in terza posizione a Melbourne e Shanghai massimizzando il potenziale della W16, mentre il diciottenne bolognese Kimi Antonelli ha mosso i suoi primi passi nella categoria ottenendo tra alti e bassi punti pesanti sia in Australia che in Cina. 🔗oasport.it

F1, Toto Wolff: “Tanti big hanno sbagliato in Australia, Kimi Antonelli no” - Un grande debutto. Le qualifiche del GP d’Australia di F1, primo appuntamento del campionato, non erano state semplici per Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese, infatti, era rimasto escluso dalla Q2 con la sua Mercedes, non riuscendo a migliorare i propri tempi per un danno al fondo. Costretto quindi a partire dalle retrovie, Antonelli ha messo insieme una gara di alto livello su pista bagnata. Pur non avendo esperienza nella massima categoria dell’automobilismo in queste condizioni, il pilota italiano ha fatto vedere doti non comuni, capace anche di salvarsi con un pizzico di fortuna su un ... 🔗oasport.it

F1, Toto Wolff: “Russell da 10 in Cina, Antonelli aveva danneggiato gravemente il fondo” - Avvio di stagione molto positivo in casa Mercedes, sempre sul podio con George Russell tra Melbourne e Shanghai nei primi due Gran Premi del 2025 e attualmente seconda nel Mondiale costruttori solamente alle spalle della McLaren. Il pilota britannico ha massimizzato sin qui il potenziale della W16, conquistando due terzi posti oltre ad una quarta piazza nella Sprint cinese, mentre il giovane rookie italiano Kimi Antonelli è stato bravo ad approfittare di alcune circostanze favorevoli per portare a casa punti pesanti per il team sia in Australia che in Cina. 🔗oasport.it

F1, team radio Wolff a Miami dopo la pole di Antonelli per la Sprint: "Oggi sei Kimi..." - Prima l'urlo di gioia di Kimi dopo la pole per la Sprint, poi via radio i complimenti dell'ingegnere Peter Bonnington: "Ottimo lavoro!". E infine Toto Wolff: "Oggi sei Kimi e non Andrea...". E su ques ... 🔗sport.sky.it

F1, l’italiano Kimi Antonelli centra la pole a Miami. Scommessa vinta per Toto Wolff - L'italiano Kimi Antonelli centra la pole nella qualifica Sprint del Gran Premio di Miami. Scommessa vinta per Toto Wolff e l'Italia. 🔗circusf1.com

Toto Wolff e il messaggio in codice ad Antonelli dopo la pole: “Oggi non sei Andrea”. Cosa vuol dire - Andrea Kimi Antonelli partirà dalla pole position nella Sprint Race del GP Miami. Il 18enne pilota della Mercedes ha compiuto un’impresa da record ed è stato celebrato anche da Toto Wolff, che dopo la ... 🔗fanpage.it