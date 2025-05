F1 succede di tutto nella Sprint di Miami | vince Norris la Ferrari rimonta con Hamilton – Risultati e classifica

Sprint Race del Gp di Miami ha mostrato in un colpo solo il bello e il brutto di questa Formula 1. Un circuito cittadino dove è difficile superare e molto facile finire a muro, ma anche equilibri che possono saltare da un momento all'altro al mutare delle condizioni. Come per Lando Norris, che sembrava ancora subire la grinta del suo compagno Oscar Piastri, invece gli è finito davanti (doppietta McLaren). Come per Lewis Hamilton, che non riusciva a girare la sua Ferrari – parole sue – e alla fine ha conquistato il podio, grazie a una grande chiamata dal muretto Ferrari. Ma andiamo con ordine.La Sprint è cominciata con un diluvio imprevisto. E con una figuraccia per la Ferrari: Charles Leclerc a muro durante il giro di schieramento in griglia con le gomme intermedie e costretto a saltare la mini-gara.

