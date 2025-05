F1 oggi Gp Miami Sprint Race e qualifiche | a che ora e dove vederle in diretta

© Today.it - F1 oggi Gp Miami, Sprint Race e qualifiche: a che ora e dove vederle in diretta Miami. oggi, sabato 3 maggio, Kimi Antonelli (Mercedes) scatterà in pole nella Sprint Race. Il 18enne bolognese, nelle seconda mini-gara stagionale, partirà davanti a tutti e avrà al suo fianco la McLaren del leader del Mondiale Oscar. 🔗 Sesto appuntamento della stagione di F1, il Gran Premio di, sabato 3 maggio, Kimi Antonelli (Mercedes) scatterà in pole nella. Il 18enne bolognese, nelle seconda mini-gara stagionale, partirà davanti a tutti e avrà al suo fianco la McLaren del leader del Mondiale Oscar. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari prove libere e Qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 2 maggio, prenderà il via il week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Messo alle spalle il trittico Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus torna in scena dopo una settimana di pausa sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte sia sui lunghi rettilinei che nelle parti più guidate. 🔗oasport.it

F1 GP Miami, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Ferrari a caccia della mini-pole - La diretta del GP Miami della Formula 1 2025, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming - Oggi, sabato 3 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Formula 1, oggi la gara Sprint a Miami: orario e dove vederla in tv; Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Miami in tv; Formula 1, oggi la gara Sprint a Miami: orario e dove vederla in TV; A che ora le prove libere F1 oggi - Orari TV GP Miami. 🔗Ne parlano su altre fonti

F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Antonelli in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming - Le qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: X in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... 🔗fanpage.it

Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp di Miami e dove vederlo oggi in tv - Antonelli chiude a sorpresa davanti a Piastri e Norris nelle qualifiche per la gara veloce. Inseguono Ferrari: sesto Leclerc, settimo Hamilton ... 🔗msn.com

F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming - Oggi, sabato 3 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida, assisteremo a un ... 🔗oasport.it