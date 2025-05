F1 Max Verstappen | È stata una grande qualifica ho dato il massimo

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “È stata una grande qualifica, ho dato il massimo”

stata ottenuta da Max Verstappen che ha siglato il crono di 1:26.204, nuovo record della pista. L’olandese ha così conquistato la seconda pole consecutiva, la terza della stagione dopo il GP d’Arabia e domani dovrà difendersi dagli attacchi di Lando Norris.Il britannico della McLaren ha concluso la sua qualifica in seconda posizione, con un ritardo dalla testa di soli 0.065 millesimi. Fantastico terzo posto per Andrea Kimi Antonelli che ottiene il miglior risultato della carriera in una qualifica per la gara. Il rookie italiano ha firmato il crono di 1:26.271 con un ritardo di 0.067 e domani scatterà dalla seconda fila.La Ferrari conclude una qualifica disastrosa, iniziata con l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton (12esimo). 🔗 Si sono da poco concluse le qualifiche valide per il Gran Premio di Miami 2025. Al termine dei tre round la pole position èottenuta da Maxche ha siglato il crono di 1:26.204, nuovo record della pista. L’olandese ha così conquistato la seconda pole consecutiva, la terza della stagione dopo il GP d’Arabia e domani dovrà difendersi dagli attacchi di Lando Norris.Il britannico della McLaren ha concluso la suain seconda posizione, con un ritardo dalla testa di soli 0.065 millesimi. Fantastico terzo posto per Andrea Kimi Antonelli che ottiene il miglior risultato della carriera in unaper la gara. Il rookie italiano ha firmato il crono di 1:26.271 con un ritardo di 0.067 e domani scatterà dalla seconda fila.La Ferrari conclude unadisastrosa, iniziata con l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton (12esimo). 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1, Max Verstappen: “Una grande vittoria! Ho spinto dall’inizio alla fine per tenere dietro le McLaren” - Che vittoria! Max Verstappen festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il 4-volte campione del mondo ha messo in mostra uno dei weekend migliori della sua carriera. Pole position sensazione ieri, gara impeccabile oggi. Mai una sbavatura, mai un errore, ritmo impressionante e costante come ai vecchi tempi. 🔗oasport.it

F1, Max Verstappen: “Mi godo la macchina, non può essere peggiore dell’anno scorso…” - Oggi ci sarà l’ultima giornata di test di Formula 1 a Sakhir, ma Max Verstappen si è detto soddisfatto dei progressi della sua Red Bull. Sulla carta McLaren e Ferrari partono davanti a tutte, ma l’olandese, quattro volte campione del mondo, non vuole cedere lo scettro e ha dimostrato come il pilota ancora possa fare la differenza. Queste le parole del neerlandese dopo la seconda giornata di test in Bahrain: “Questa macchina non può essere peggiore di quella dell’anno scorso. 🔗oasport.it

Gp F1 in Giappone, la pole è di Max Verstappen davanti a Norris e Piastri. Quarto Leclerc, Hamilton ottavo - Il primo posto nella griglia di partenza del Gran Premio di F1 in Giappone tocca a Max Verstappen. Chiusura al fotofinish per l’olandese che a bordo della Red Bull ha chiuso in 1.26.983 anticipando Lando Norris e Oscar Piastri e prendendosi la pole a Suzuka per la quarta volta consecutiva. La Ferrari spera col quarto posto di Charles Leclerc, mentre è molto attardato Lewis Hamilton che partirà dall’ottava posizione, dietro a Russell, Antoneli e Hadjar. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Verstappen molla tutto: l’annuncio scuote la F1; F1. GP Miami, Piastri mi ha letteralmente buttato fuori dice Antonelli, ma la sua Sprint è stata rovinata da Verstappen che si è scusato; La Red Bull di Max Verstappen ispezionata a fondo dalla FIA dopo il GP d'Arabia Saudita; Verstappen dopo il GP Giappone 2025: 'Chiave del successo è stata la pole'. VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1, Max Verstappen: “È stata una grande qualifica, ho dato il massimo” - Si sono da poco concluse le qualifiche valide per il Gran Premio di Miami 2025. Al termine dei tre round la pole position è stata ottenuta da Max ... 🔗oasport.it

F1 | Verstappen regala l’ennesima magia, pole a Miami: “Grande qualifica, sono molto contento” - Giù il cappello davanti al neo papà Max Verstappen. Ancora una volta, anche a Miami, abbiamo avuto l'ennesima conferma del talento dell'olandese protagonista di una grandissima qualifica che gli è val ... 🔗f1grandprix.motorionline.com

F1 | Miami: Verstappen si prende la pole davanti a Norris. Indietro le Ferrari - Ancora una volta, Verstappen sorprende tutti e piazza il timbro su una qualifica da ricordare con la terza pole position della stagione. L'olandese ha battuto di circa sei centesimi Norris e Antonelli ... 🔗msn.com