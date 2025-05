F1 Lewis Hamilton | Ho preso un rischio ma la mia scelta ha pagato

Si è da poco conclusa l'incredibile Sprint Race del Gran Premio di Miami. Sul circuito statunitense la prima posizione è stata conquistata da Lando Norris che, sfruttando al massimo l'aiuto della safety car, è riuscito ad anticipare il suo compagno di squadra Oscar Piastri nonostante la scelta ritardata di cambiare mescola.L'australiano aveva preso la leadership della gara con un sorpasso al limite su Andrea Kimi Antonelli ma si è alla fine dovuto accontentare della seconda piazza dietro ad un fortunato Norris. Terza posizione per Lewis Hamilton che, nella prima parte della gara, ha sofferto molto con la gomma intermedia. Il britannico però è stato il primo pilota nella top 10 ad inserire la gomma slick, scelta che gli è valsa il podio.Gara beffarda per Max Verstappen che chiude in ultima posizione a causa della penalità di 10 secondi per unsafe release.

F1, Lewis Hamilton: “Ho trovato alcune cose che funzionano sulla Ferrari, sarà una sfida a Gedda” - In cerca di feeling. Lewis Hamilton si presenta al via del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 con dubbi sulla sua Ferrari. Al di là del bagliore della Sprint Race vinta a Shanghai (Cina), il Re Nero ha fatto tanta fatica nel portare al limite la SF-25. Una macchina molto diversa da quella a cui era abituato in passato e non semplice da interpretare. Alla vigilia del week end a Gedda (Arabia), dunque, Hamilton si augura di trovare un minimo di confidenza che possa permettergli di sfruttare a pieno il potenziale della macchina ed essere all’altezza del suo compagno di squadra, Charles ... 🔗oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “Ho provato a invertire la strategia ma la macchina non ha risposto” - Lewis Hamilton ha provato ad inventarsi qualcosa, ma non va oltre un misero settimo posto al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il pilota 7 volte iridato ha provato a far saltare il banco con la strategia, optando per hard-medie e non medie-hard come tutti gli altri big. Il responso della pista, tuttavia, non è andato nella sua direzione. 🔗oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “Avremo un aggiornamento in Bahrain” - La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla SF-25. Nelle prime tre apparizioni di questo campionato è un eufemismo parlare di risultati deludenti della scuderia di Maranello. Con l’eccezione della vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), la Rossa ha raccolto poco e proprio in Cina ha dovuto prendere atto di una poco gratificante doppia squalifica delle proprie vetture. 🔗oasport.it

