© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ci manca velocità, rimontare nella Sprint sarà difficile” Lewis Hamilton ha chiuso in settima posizione le qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha perso nuovamente il confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc, inserendosi però subito alle sue spalle e con un distacco inferiore rispetto a Gedda e Sakhir.“È stata una sessione migliore. Forse le prove libere erano andate un po’ meglio, ma ci manca un po’ di velocità. Dobbiamo lavorare per cercare di progredire. rimontare nella Sprint? Non penso perché chi ci sta davanti va forte, per cui la nostra posizione credo sia questa“, dichiara il britannico della Ferrari ai microfoni di Sky Sport a fine venerdì.Sulle possibili modifiche di assetto dopo la Sprint verso qualifiche e gara: “Ho sempre delle idee, ma non so se saranno giuste o meno. 🔗 ha chiuso in settima posizione le qualifichedel Gran Premio di Miami 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha perso nuovamente il confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc, inserendosi però subito alle sue spalle e con un distacco inferiore rispetto a Gedda e Sakhir.“È stata una sessione migliore. Forse le prove libere erano andate un po’ meglio, ma ciun po’ di. Dobbiamo lavorare per cercare di progredire.? Non penso perché chi ci sta davanti va forte, per cui la nostra posizione credo sia questa“, dichiara il britannico della Ferrari ai microfoni di Sky Sport a fine venerdì.Sulle possibili modifiche di assetto dopo laverso qualifiche e gara: “Ho sempre delle idee, ma non so se saranno giuste o meno. 🔗 Oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “Avremo un aggiornamento in Bahrain” - La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla SF-25. Nelle prime tre apparizioni di questo campionato è un eufemismo parlare di risultati deludenti della scuderia di Maranello. Con l’eccezione della vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), la Rossa ha raccolto poco e proprio in Cina ha dovuto prendere atto di una poco gratificante doppia squalifica delle proprie vetture. 🔗oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “La macchina è peggiorata dopo la Sprint, c’è ancora tanto da imparare” - Lewis Hamilton lascia la Cina con la soddisfazione di aver conquistato per la prima volta in carriera la vittoria in una Sprint Race, prima affermazione anche per la Ferrari in questo format. Tuttavia, dopo quel successo, gli interventi sulla macchina sono stati negativi e la prestazione del britannico sia nel time-attack di ieri che in gara è andata in calando (oggi sesto), dualmente al suo compagno di squadra, Charles Leclerc. 🔗oasport.it

F1: sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari, poi toccherà a Charles Leclerc - Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in Bahrain, a Sakhir, i primi ed unici test collettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà dall’Australia il prossimo 14 marzo. La Ferrari ha voglia di rivalsa ed ha voglia soprattutto di vedere in pista la nuova stella: Lewis Hamilton. Il pilota britannico debutterà ufficialmente domani in mattinata: sarà infatti lui ad inaugurare la stagione della Rossa. 🔗oasport.it

Hamilton non scaccia la crisi: “Ci manca velocità. Recuperare nella Sprint? Non penso” - Le parole del britannico al termine della qualifica Sprint di Miami, che l'ha visto ottenere solo il 7° miglior tempo ... 🔗formulapassion.it

F1 GP Miami | Ferrari, Hamilton: “Gli altri sono veloci, difficile recuperare nella Sprint Race” - Non è andata molto meglio a Lewis Hamilton, che rispetto a Leclerc paga quasi un decimo, e questo lo costringerà ... 🔗msn.com

F1, Lewis Hamilton “bombardato” dai media. L’opaca partenza in Ferrari non gli viene perdonata - L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non è certo cominciata sotto una buona stella. Dopo cinque Gran Premi, il britannico non si è mai piazzato meglio ... 🔗oasport.it