F1 Leclerc non ci crede più? Situazione fastidiosa non c’è molto margine di miglioramento

© Oasport.it - F1, Leclerc non ci crede più? “Situazione fastidiosa, non c’è molto margine di miglioramento” Leclerc ha chiuso il Q3 in sesta posizione a 0. 🔗 La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami si è conclusa con uno storico risultato. Andrea Kimi Antonelli ha, per la prima volta in carriera, ottenuto la pole posizione in Formula 1 con il crono di 1:26.482, regalando all’Italia una prima posizione in griglia che mancava da 16 anni. Il rookie italiano ha anticipato Oscar Piastri che ha concluso la prova con un ritardo di 0.045.Terzo posto per l’altra McLaren di Lando Norris che non è riuscito ad ottenere la prima fila e partirà nuovamente alle spalle del suo compagno di squadra. Quarto Max Verstappen che, al termine di due tentativi cronometrati, ha preceduto George Russell. Prestazione insufficiente per la Ferrari che ancora una volta si dimostra nettamente inferiore alle altre scuderie nelle qualifiche.Charlesha chiuso il Q3 in sesta posizione a 0. 🔗 Oasport.it

F1, Gp Giappone 2025: Verstappen in pole position, quarto Leclerc - In pista a Suzuka, in Giappone, per assegnare la terza pole position della stagione. Terze qualifiche del Mondiale di Formula 1, le seconde con il format tradizionale dopo quelle Sprint in Cina. La McLaren punta a confermare il suo dominio dopo le prime due vittorie (Norris in Australia, Piastri in Cina) mentre la Ferrari è chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione deludente se si esclude la vittoria di Hamilton nella Sprint a Shanghai. 🔗lapresse.it

LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc, ma il podio resta lontano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO ORDINE DI SCUDERIA IN CASA FERRARI: HAMILTON FA PASSARE LECLERC L’INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC 37° giro/56 Leclerc sta perdendo davvero tanto adesso. 3.5 il suo ritardo da Russell. 36° giro/56 Il cielo è sempre più nuvoloso. C’è una bassa percentuale di possibilità che arrivi la pioggia negli ultimi giri. 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Il feeling è migliorato, in Bahrain speriamo di essere più veloci” - Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha fatto il massimo a Suzuka in base al risultato delle qualifiche, restando abbastanza lontano dai primi tre e riuscendo a difendersi per tutta la gara dal forcing delle Mercedes. “Sono contento perché il feeling è stato migliore. Ho le idee ben chiare su quello che voglio fare per le prossime gare, per sentirmi a mio agio e avere risultati migliori. 🔗oasport.it

F1 | Leclerc: "Fatte scelte estreme: la SF-25 così è difficile ma più veloce" - In una stagione che finora è stata tutt’altro che semplice, Leclerc sta trovando stimoli nuovi. Per spremere quello che la SF-25 al momento può dare, Charles ha imboccato quelle che lui chiama ‘strade ... 🔗msn.com

Leclerc: “Obiettivo? Vincere. Ma sulla carta non abbiamo ancora la macchina per farlo” - Charles Leclerc ha regalato a Gedda, nell’ultimo weekend di gara, il primo podio stagionale alla Ferrari. L’ha fatto al termine di una gara splendida, nella quale si è esalata la sua capacità di gesti ... 🔗formulapassion.it

Mondiale F1, Leclerc ci crede: "Stagione lunga, nel '24 era peggio" - Si ricomincia a Suzuka, la pista tabù dove non si vince da 21 anni (2004, Schumacher), e la misura del digiuno dà l’idea di quanto sia severo l’esame che attende Leclerc e Hamilton. 🔗informazione.it