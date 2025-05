F1 Lando Norris | Non sono soddisfatto del mio giro speravo che Verstappen andasse più piano per la paternità…

Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato in Florida l’olandese, su Red Bull, ha fatto ancora una volta la differenza, prendendosi una pole-position significativa dopo i problemi nella Sprint Race.Verstappen ha preceduto la McLaren del britannico Lando Norris e la Mercedes di un ottimo Kimi Antonelli, in pole per il time-attack della Sprint ieri. Solo quarto il leader del Mondiale, Oscar Piastri, mentre notte fonda per la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc ottavo e il britannico Lewis Hamilton 12°.Un Norris che ha espresso insoddisfazione per la propria performance: “Devo fare i complimenti a Verstappen, speravo che il fatto di essere diventato padre lo rallentasse un po’ (sorride, ndr. 🔗 Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Maxha conquistato la pole-position del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato in Florida l’olandese, su Red Bull, ha fatto ancora una volta la differenza, prendendosi una pole-position significativa dopo i problemi nella Sprint Race.ha preceduto la McLaren del britannicoe la Mercedes di un ottimo Kimi Antonelli, in pole per il time-attack della Sprint ieri. Solo quarto il leader del Mondiale, Oscar Piastri, mentre notte fonda per la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc ottavo e il britannico Lewis Hamilton 12°.Unche ha espresso insoddisfazione per la propria performance: “Devo fare i complimenti ache il fatto di essere diventato padre lo rallentasse un po’ (sorride, ndr. 🔗 Oasport.it

