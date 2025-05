F1 Lando Norris | Miami mi porta fortuna ora l’obiettivo è la pole-position

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Miami mi porta fortuna, ora l’obiettivo è la pole-position” Lando Norris ha conquistato il successo di una pazza Sprint Race a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito della Florida, il britannico su McLaren ha preceduto il compagno di squadra, Oscar Piastri, e il connazionale Lewis Hamilton (Ferrari) in una gara condizionata dalla pioggia che ha imperversato a precedere la Sprint. Perturbazione di cui ha fatto le spese il monegasco Charles Leclerc, andato a muro nel giro di ricognizione con la Rossa e costretto a non poter competere.Al via l’entrata decisa di Piastri ai danni di Kimi Antonelli è valsa il primato all’australiano, mentre il pilota italiano della Mercedes è decaduto in quarta posizione. Un sabato poco fortunato per il giovane bolognese che, dopo la splendida pole di ieri, è stato vittima anche dell’unsafe relaese dell box Red Bull, con Max Verstappen che è andato a impattare la W15 di Kimi, non permettendogli di effettuare il pit-stop nel momento in cui tutti stavano rientrando per una pista che si stava asciugando. 🔗 ha conquistato il successo di una pazza Sprint Race a, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito della Florida, il britannico su McLaren ha preceduto il compagno di squadra, Oscar Piastri, e il connazionale Lewis Hamilton (Ferrari) in una gara condizionata dalla pioggia che ha imperversato a precedere la Sprint. Perturbazione di cui ha fatto le spese il monegasco Charles Leclerc, andato a muro nel giro di ricognizione con la Rossa e costretto a non poter competere.Al via l’entrata decisa di Piastri ai danni di Kimi Antonelli è valsa il primato all’australiano, mentre il pilota italiano della Mercedes è decaduto in quarta posizione. Un sabato pocoto per il giovane bolognese che, dopo la splendidadi ieri, è stato vittima anche dell’unsafe relaese dell box Red Bull, con Max Verstappen che è andato a impattare la W15 di Kimi, non permettendogli di effettuare il pit-stop nel momento in cui tutti stavano rientrando per una pista che si stava asciugando. 🔗 Oasport.it

F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami” - Fa buon viso a cattivo gioco Lando Norris, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Miami, è stato il giorno di Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è preso a sorpresa la p.1 del time-attack Sprint odierno a precedere le due vetture di Woking dell’australiano Oscar Piastri e per l’appunto di Lando. Ci si aspettava un uno-due dei “Papaya”, ma Antonelli ha guastato la festa. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris: “Piastri migliore di me finora, lavoro per essere più veloce a Miami” - Nel 2024, a Miami, Lando Norris ottenne il tanto sospirato primo successo in F1. Una gara in cui il britannico sfruttò alla perfezione il proprio pacchetto, approfittando dell’ingresso della Safety Car funzionale alla propria strategia. E così, in vista del week end di questo campionato in Florida, l’alfiere della McLaren vuole replicare. “Salire sul gradino più alto del podio era il mio sogno da bambino e farlo qui lo scorso anno è stato bellissimo, spero di poterlo rifare quest’anno. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris “sotto accusa”. A Miami, dove vinse la prima volta, fugherà i dubbi sul suo valore? - Lando Norris è il pilota più atteso del Gran Premio di F1 di Miami. Le ragioni sono molteplici, a cominciare dal fatto di essere stato messo in discussione dal corso degli eventi. Il venticinquenne britannico era considerato il favorito per la conquista del titolo iridato, ma ora molti addetti ai lavori si interrogano relativamente alla sua reale dimensione. Era partito bene, l’inglese, con una vittoria a Melbourne. 🔗oasport.it

