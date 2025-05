© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami”

Fa buon viso a cattivo gioco, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di, è stato il giorno di Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è preso a sorpresa la p.1 del time-attack Sprint odierno a precedere le due vetture di Woking dell’australiano Oscar Piastri e per l’appunto di.Ci si aspettava un uno-due dei “Papaya”, ma Antonelli ha guastato la festa.ne ha parlato ai microfoni dei media presenti in Florida: “La prestazione di oggi è stata, secondo me, bjuona. Ovviamente non è cosìil, come track-posiyion, ma questo sta a certificare quanto equilibri ci sia tra le noi in. Le Mercedes hann dimostrato di essere veloci, ma noi siamo e domani possiamo comunque puntare a fare bene e a centrare le pole per il GP“, ha dichiarato il britannico. 🔗 Oasport.it