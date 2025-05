F1 incredibile al Gp Miami | Leclerc sbatte contro un muro non partecipa alla Sprint Race e vince Norris

© Feedpress.me - F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non partecipa alla Sprint Race e vince Norris Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1 . Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, firmando una doppietta per il team britannico. Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Sfortunato invece il giovane Kimi Antonelli, arrivato decimo: il 18enne italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è stato superato al via. 🔗 Landoha vinto la garadel Gran Premio didi Formula 1 . Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, firmando una doppietta per il team britannico. Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Sfortunato invece il giovane Kimi Antonelli, arrivato decimo: il 18enne italiano della Mercedes, partito dpole position, è stato superato al via. 🔗 Feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non parteciperà alla Sprint Race - Pessime notizie per la Ferrari . Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race del Gp di Miami e non potrà partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco paga probabilmente la scelta di usare le gomme intermedie sotto la pioggia. Il ferrarista sta bene ma non prende parte alla gara Sprint di questo pomeriggio. La sua Sf-25 era sesta in griglia. 🔗feedpress.me

Come può cambiare colore la livrea della Ferrari nel GP Miami per ricordare Papa Francesco in F1 - La Ferrari nel 2005 omaggiò Giovanni Paolo II correndo con il musetto nero, listato a lutto, il Gp del Bahrain, che si tenne il giorno successivo alla morte di Wojtyla. In occasione del GP Miami, la Ferrari potrebbe modificare la sua livrea per ricordare Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l’attenzione delle squadre e dei piloti sarà rivolta all’appuntamento di Miami. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale. Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non partecipa alla Sprint Race e vince Norris; F1, messaggio di Hamilton per Antonelli e Mercedes dopo la pole Sprint: Felice per voi; F1 | GP Miami 2025: diluvio in corso, Leclerc a muro nei giri pre griglia della Sprint!; F1, Sprint Miami: incredibile Leclerc, a muro nel warm up, non parte. Piove sul bagnato in casa Ferrari! Video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, incredibile al Gp Miami: Leclerc sbatte contro un muro, non parteciperà alla Sprint Race - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race del Gp di Miami e non potrà partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il ... 🔗msn.com

VIDEO - Colpo di scena a Miami: Charles Leclerc a muro con la Ferrari nel giro di ricognizione! Niente Sprint Race: rivivi l'incidente sul bagnato - F1 - Incredibile a Miami, Charles Leclerc con la pista bagnata per un violento acquazzone azzarda le intermedie e la paga cara stampandosi contro il muro e dann ... 🔗eurosport.it

F1, Sprint Miami: incredibile Leclerc, a muro nel warm up, non parte. Piove sul bagnato in casa Ferrari! Video - F1 Sprint Miami finita ancor prima di iniziare per Charles Leclerc che va a muro nel giro di uscita dai box su asfalto bagnato ... 🔗sport.virgilio.it