F1 Gp Miami la Sprint Race | succede di tutto Norris vince su Piastri Azzardo Hamilton 3 Leclerc a muro nel warm up sfortuna Antonelli 10

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Miami, la Sprint Race: succede di tutto, Norris vince su Piastri. Azzardo Hamilton (3°), Leclerc a muro nel warm up, sfortuna Antonelli (10°) La pioggia stravolge la gara, Charles non la inizia neanche. Verstappen penalizzato. Alle 22 di nuovo in pista 🔗 Xml2.corriere.it

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche - Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. 🔗sportface.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: alle 22.30 il via della Qualifica Sprint, tutti contro le McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Fra trentacinque minuti avrà inizio la Sprint Qualifying, format che per la seconda volta in stagione fa la sua comparsa dopo il GP di Cina, e che vedremo in totale in sei occasioni. Le tre sessioni di qualifica per la Sprint si disputeranno, rispettivamente, in 12, 10 e 8 minuti. Peraltro, i piloti sono obbligati a montare gomme medie in SQ1 e in SQ2, mentre nell’ultima sessione dovranno le dieci auto rimaste dovranno performare con gomme soft. 🔗oasport.it

F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari prove libere e Qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 2 maggio, prenderà il via il week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Messo alle spalle il trittico Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus torna in scena dopo una settimana di pausa sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte sia sui lunghi rettilinei che nelle parti più guidate. 🔗oasport.it

LIVE GP Miami, alle 18 la Sprint Race: Antonelli in pole, Leclerc parte 6° - Il giovane fenomeno bolognese ha messo in fila tutti e conquistato un traguardo storico. Le qualifiche al via alle 22 ... 🔗gazzetta.it

F1 live GP Miami, segui la gara sprint in diretta - Seconda giornata del weekend a Miami, il primo appuntamento di oggi è la Gara Sprint alle ore 18:00, con Kimi Antonelli che parte in pole seguito dalle due McLaren. Segui con noi la gara in diretta ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it

F1, GP Miami: gli highlights della Sprint Race, una gara pazza in Florida - Norris su McLaren fa sua la Sprint di Miami. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme da asciutto. Scelta giusta della Ferrari, che ferma subito un Hamilton (su ... 🔗sport.sky.it