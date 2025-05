F1 GP Miami | doppietta McLaren nella sprint Hamilton terzo Le pagelle della gara

gara sprint del Gran Premio di Miami. Pochi minuti prima dello spegnimento dei semafori, Charles Leclerc è costretto a tornare ai box. Il monegasco, infatti, ha danneggiato pesantemente la propria SF25, andando a sbattere contro le barriere mentre si dirigeva in griglia. Decisione incauta della Ferrari, che sotto una pioggia scrosciante monta le gomme intermedie su entrambe le vetture. Le condizioni della pista rimangono difficili e la procedura di partenza viene interrotta. I piloti tornano sulla griglia di partenza con venticinque minuti di ritardo e la gara sprint di Miami può finalmente iniziare. In curva 1, Kimi Antonelli perde la prima posizione dopo un duro corpo a corpo con Oscar Piastri. L’italiano va lungo e scivola in quarta piazza.George Russell si mette all’inseguimento del compagno di squadra, a cui si avvicina a otto giri dal termine della gara. 🔗 Lando Norris vince ladel Gran Premio di. Pochi minuti prima dello spegnimento dei semafori, Charles Leclerc è costretto a tornare ai box. Il monegasco, infatti, ha danneggiato pesantemente la propria SF25, andando a sbattere contro le barriere mentre si dirigeva in griglia. Decisione incautaFerrari, che sotto una pioggia scrosciante monta le gomme intermedie su entrambe le vetture. Le condizionipista rimangono difficili e la procedura di partenza viene interrotta. I piloti tornano sulla griglia di partenza con venticinque minuti di ritardo e ladipuò finalmente iniziare. In curva 1, Kimi Antonelli perde la prima posizione dopo un duro corpo a corpo con Oscar Piastri. L’italiano va lungo e scivola in quarta piazza.George Russell si mette all’inseguimento del compagno di squadra, a cui si avvicina a otto giri dal termine. 🔗 Sportface.it

