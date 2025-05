F1 Ferrari quarta forza consolidata anche a Miami E Hamilton non sta dando un valore aggiunto

© Oasport.it - F1, Ferrari quarta forza consolidata anche a Miami. E Hamilton non sta dando un valore aggiunto Ferrari. Secondo appuntamento stagione in F1 con la Sprint Race e day-1 a Miami in cui i team hanno dovuto trovare in breve tempo prestazione, tenuto conto dell’unica sessione di prove libere a disposizione e del time-attack per la definizione della griglia della Sprint di domani.La Rossa ha concluso in sesta e settima posizione con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, nella giornata in cui Kimi Antonelli, a soli 18 anni, si è esaltato con la Mercedes, conquistando la p.1 davanti alle McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. SF-25 che non va, soprattutto nel secondo settore.La criticità della velocità di percorrenza nelle curve lente si è riverberata, ma in generale c’è grossa insoddisfazione nelle parole dei due piloti che in sostanza hanno detto: “Non c’è margine, la prestazione è questa. 🔗 Solite chiacchiere da venerdì per la. Secondo appuntamento stagione in F1 con la Sprint Race e day-1 ain cui i team hanno dovuto trovare in breve tempo prestazione, tenuto conto dell’unica sessione di prove libere a disposizione e del time-attack per la definizione della griglia della Sprint di domani.La Rossa ha concluso in sesta e settima posizione con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis, nella giornata in cui Kimi Antonelli, a soli 18 anni, si è esaltato con la Mercedes, conquistando la p.1 davanti alle McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. SF-25 che non va, soprattutto nel secondo settore.La criticità della velocità di percorrenza nelle curve lente si è riverberata, ma in generale c’è grossa insoddisfazione nelle parole dei due piloti che in sostanza hanno detto: “Non c’è margine, la prestazione è questa. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

F1, adesso la Ferrari preoccupa. Quarta forza in pista, urgono aggiornamenti - Quarta posizione nel Mondiale costruttori e nella lettura della classifica del GP della Cina, secondo appuntamento del campionato di F1 2025. La Ferrari ha assunto questi connotati, rispetto a quella che è la semplice lettura delle varie graduatorie. Ma è veramente così? Non è così semplice da stabilire. Quanto è emerso nel corso dei due week end in Australia e a Shanghai è che la Rossa fatichi ad avere un rendimento omogeneo nel corso della tre giorni. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

Griglia di partenza F1, GP Australia 2025: uno-due McLaren, disastro Ferrari in quarta fila - Calato il sipario sulle prime qualifiche del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia), la sfida è stata molto serrata tra i top-team in cerca della pole-position per il GP n.1 della nuova stagione. Temperature molto alte rispetto alla giornata di ieri che sono state un fattore nella messa a punto della monoposto. La Ferrari si presentava con punti interrogativi. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

F1 | Ferrari: margini ridotti da chi la precede, ma è sempre quarta forza; Ferrari quarta forza, Leclerc, Hamilton e Vasseur confusi: l'analisi della telemetria; Pagelle dei test: tutti in fila dietro a McLaren. Ferrari quarta forza, ma a Melbourne sarà diverso; Hamilton e Leclerc chiedono di cambiare la Ferrari: «Così non va, siamo la quarta forza». Ma Vasseur ha un'altra idea. 🔗Approfondimenti da altre fonti

F1, Ferrari quarta forza consolidata anche a Miami. E Hamilton non sta dando un valore aggiunto - Solite chiacchiere da venerdì per la Ferrari. Secondo appuntamento stagione in F1 con la Sprint Race e day-1 a Miami in cui i team hanno dovuto trovare in ... 🔗oasport.it

F1. GP Miami, Leclerc: "Ferrari ha fatto passi avanti. Adesso dobbiamo solamente vincere il prima possibile" - La F1 scalda i motori per il sesto appuntamento stagionale, ecco le parole di Leclerc alla vigilia del GP di Miami 2025 ... 🔗automoto.it

F1 | Ferrari: margini ridotti da chi la precede, ma è sempre quarta forza - Il quarto posto di Leclerc e il settimo di Hamilton sono una fotografia fedele dei valori in campo attuali. L’errore di Lando Norris ha permesso a Charles di tenere il piede in seconda fila, rispettan ... 🔗msn.com