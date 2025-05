F1 doppietta McLaren in una caotica Sprint a Miami Jolly Ferrari con Hamilton sfortunato Antonelli

© Oasport.it - F1, doppietta McLaren in una caotica Sprint a Miami. Jolly Ferrari con Hamilton, sfortunato Antonelli caotica Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-gara del sabato, condizionata dal maltempo, ha regalato numerosi colpi di scena (sin dal giro di formazione, con l‘incidente di Charles Leclerc sotto il diluvio su gomme intermedie) oltre ad un rinvio di mezz’ora per l’impraticabilità della pista.McLaren ha fatto doppietta in Florida, con Norris che ha pescato il Jolly della Safety Car (per il crash di Fernando Alonso dopo un contatto con Liam Lawson) al momento giusto per superare il compagno di squadra Oscar Piastri nel momento in cui tutti stavano passando dalle intermedie alle slick. Top3 completata a sorpresa da Lewis Hamilton, che ha sfruttato la perfetta strategia Ferrari cambiando le gomme prima degli altri big e balzando così dal sesto al terzo posto finale. 🔗 Lando Norris ha vinto ladel Gran Premio di2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-gara del sabato, condizionata dal maltempo, ha regalato numerosi colpi di scena (sin dal giro di formazione, con l‘incidente di Charles Leclerc sotto il diluvio su gomme intermedie) oltre ad un rinvio di mezz’ora per l’impraticabilità della pista.ha fattoin Florida, con Norris che ha pescato ildella Safety Car (per il crash di Fernando Alonso dopo un contatto con Liam Lawson) al momento giusto per superare il compagno di squadra Oscar Piastri nel momento in cui tutti stavano passando dalle intermedie alle slick. Top3 completata a sorpresa da Lewis, che ha sfruttato la perfetta strategiacambiando le gomme prima degli altri big e balzando così dal sesto al terzo posto finale. 🔗 Oasport.it

