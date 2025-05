F1 Charles Leclerc | Situazione fastidiosa onestamente non c’è molto margine di miglioramento

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Situazione fastidiosa, onestamente non c’è molto margine di miglioramento” Charles Leclerc ha chiuso il Q3 in sesta posizione a 0. 🔗 La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami si è conclusa con uno storico risultato. Andrea Kimi Antonelli ha, per la prima volta in carriera, ottenuto la pole posizione in Formula 1 con il crono di 1:26.482, regalando all’Italia una prima posizione in griglia che mancava da 16 anni. Il rookie italiano ha anticipato Oscar Piastri che ha concluso la prova con un ritardo di 0.045.Terzo posto per l’altra McLaren di Lando Norris che non è riuscito ad ottenere la prima fila e partirà nuovamente alle spalle del suo compagno di squadra. Quarto Max Verstappen che, al termine di due tentativi cronometrati, ha preceduto George Russell. Prestazione insufficiente per la Ferrari che ancora una volta si dimostra nettamente inferiore alle altre scuderie nelle qualifiche.ha chiuso il Q3 in sesta posizione a 0. 🔗 Oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Il feeling è migliorato, in Bahrain speriamo di essere più veloci” - Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha fatto il massimo a Suzuka in base al risultato delle qualifiche, restando abbastanza lontano dai primi tre e riuscendo a difendersi per tutta la gara dal forcing delle Mercedes. “Sono contento perché il feeling è stato migliore. Ho le idee ben chiare su quello che voglio fare per le prossime gare, per sentirmi a mio agio e avere risultati migliori. 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Gli altri sono migliorati più di noi, si prospetta una gara dura” - Charles Leclerc ha concluso in sesta posizione le qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Un time-attack molto serrato, in cui il gap di 0.380, accusato da Charles, certifica quanto si sia lottato sul filo dei centesimi per essere nelle posizioni che contano. Una pole andata alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri, a precedere i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), mentre in quarta e quinta posizione hanno terminato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Ferrari). 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Risultato deludente, ma abbiamo dovuto sacrificare la perfomance…” - Non ci può essere soddisfazione al termine di un sabato di qualifiche da cui ci si aspettava ben altro. Quarta fila per la Ferrari nel primo time-attack dell’anno a Melbourne (Australia) e Mondiale di F1 che comincia non nel migliore dei modi. Le Rosse del monegasco di Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno terminato in settima e ottava posizione, nel giorno in cui la McLaren ha realizzato una splendida doppietta con Lando Norris a precedere Oscar Piastri. 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Situazione fastidiosa, onestamente non c’è molto margine di miglioramento” - La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami si è conclusa con uno storico risultato. Andrea Kimi Antonelli ha, per la prima volta in carriera, ottenuto ... 🔗oasport.it

F1, Ferrari quarta forza consolidata anche a Miami. E Hamilton non sta dando un valore aggiunto - Solite chiacchiere da venerdì per la Ferrari. Secondo appuntamento stagione in F1 con la Sprint Race e day-1 a Miami in cui i team hanno dovuto trovare in ... 🔗oasport.it

Leclerc: “Obiettivo? Vincere. Ma sulla carta non abbiamo ancora la macchina per farlo” - Charles Leclerc ha regalato a Gedda, nell’ultimo weekend di gara, il primo podio stagionale alla Ferrari. L’ha fatto al termine di una gara splendida, nella quale si è esalata la sua capacità di gesti ... 🔗formulapassion.it