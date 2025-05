F1 Charles Leclerc sconsolato | C’è stato qualcosa di strano facciamo fatica nelle curve lente

Charles Leclerc. Il ferrarista si è dovuto accontentare soltanto dell’ottava posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, appuntamento numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo aver saltato la Sprint Race a causa di un rocambolesco incidente nel giro di posizionamento, il monegasco ha faticato tantissimo con la sua monoposto, non riuscendo a performare ad alto livello.Nello specifico il pilota ha guadagnato uno scarto di +0.550 rispetto a Max Verstappen, poleman in 1:26.204 davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.065) ed alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+0.067). Visibilmente deluso, Leclerc ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia.“Questo è il nostro potenziale al momento – ha detto Charles – In qualifica c’è stato qualcosa di strano da parte mia, non so cosa sia successo: dobbiamo guardare bene la macchina. 🔗 Un sabato da incubo per. Il ferrarista si è dovuto accontentare soltanto dell’ottava posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, appuntamento numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo aver saltato la Sprint Race a causa di un rocambolesco incidente nel giro di posizionamento, il monegasco hato tantissimo con la sua monoposto, non riuscendo a performare ad alto livello.Nello specifico il pilota ha guadagnato uno scarto di +0.550 rispetto a Max Verstappen, poleman in 1:26.204 davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.065) ed alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+0.067). Visibilmente deluso,ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia.“Questo è il nostro potenziale al momento – ha detto– In qualifica c’èdida parte mia, non so cosa sia successo: dobbiamo guardare bene la macchina. 🔗 Oasport.it

