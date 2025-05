F1 caos dopo la Sprint Race | inflitte tre penalizzazioni ordine d’arrivo rivoluzionato a Miami Piloti coinvolti e cosa cambia

Sprint Race del GP di Miami: Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams) e Liam Lawson (Racing Bulls) sono stati puniti con cinque secondi sul proprio tempo al traguardo e dunque sono retrocessi nell’ordine d’arrivo della gara veloce che ha animato il sabato nella località statunitense. Il caos si è creato in occasione dei pit-stop, che hanno animato il terzo quarto di gara quando l’asfalto si stava asciugando.I motivi delle penalità sono stati spiegati pochi minuti prima delle qualifiche che hanno definito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani: Albon non ha rispettato il tempo minimo in regime di safety car; unsafe release per Bearman, che è finito sulla traiettoria di Hulkenberg, il quale ha dovuto “frenare e intraprendere un’azione evasiva”; Lawson è stato sanzionato per la manovra nel duello con Fernando Alonso, che ha poi portato lo spagnolo ad andare contro il muro (quell’incidente ha fatto entrare la safety car e la gara è terminata dietro alla vettura di sicurezza). 🔗 Ben tre penalità sono state comminate al termine delladel GP di: Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams) e Liam Lawson (Racing Bulls) sono stati puniti con cinque secondi sul proprio tempo al traguardo e dunque sono retrocessi nell’della gara veloce che ha animato il sabato nella località statunitense. Ilsi è creato in occasione dei pit-stop, che hanno animato il terzo quarto di gara quando l’asfalto si stava asciugando.I motivi delle penalità sono stati spiegati pochi minuti prima delle qualifiche che hanno definito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani: Albon non ha rispettato il tempo minimo in regime di safety car; unsafe release per Bearman, che è finito sulla traiettoria di Hulkenberg, il quale ha dovuto “frenare e intraprendere un’azione evasiva”; Lawson è stato sanzionato per la manovra nel duello con Fernando Alonso, che ha poi portato lo spagnolo ad andare contro il muro (quell’incidente ha fatto entrare la safety car e la gara è terminata dietro alla vettura di sicurezza). 🔗 Oasport.it

