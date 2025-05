F1 a Miami | qualifiche sprint e GP Ferrari mira al podio e McLaren domina con Piastri

La Formula 1 riprende la sua corsa dopo una serie di emozionanti appuntamenti internazionali. In vista dell'evento del weekend a Miami, si svolgeranno oggi le qualifiche, anticipando il Gran Premio che si terrà domani sul circuito cittadino in Florida. Bilanci e aspettative Dopo i migliori risultati ottenuti in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita.

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche - Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. 🔗sportface.it

Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint Miami 2025: Antonelli in pole, McLaren battute! Ferrari sottotono - Oggi, venerdì 2 maggio, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza della Sprint Race, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus. Un fine-settimana con delle incognite, considerando il poco tempo a disposizione delle scuderie per trovare la quadra. 🔗oasport.it

Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint Miami 2025: risultati e classifica - Oggi, venerdì 2 maggio, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza della Sprint Race, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus. Un fine-settimana con delle incognite, considerando il poco tempo a disposizione delle scuderie per trovare la quadra. 🔗oasport.it

LIVE GP Miami, alle 18 la Sprint Race: Antonelli in pole, Leclerc parte 6° - Il giovane fenomeno bolognese ha messo in fila tutti e conquistato un traguardo storico. Le qualifiche al via alle 22 ... 🔗gazzetta.it

F1. Gran Premio Miami 2025: la cronaca in diretta della Sprint Race - La F1 si prepara a scendere in pista per la Sprint del Gran Premio di Miami 2025: la cronaca in diretta dalle 18:00 ... 🔗automoto.it

F1 Gp Miami, la Sprint Race in diretta: Kimi Antonelli in pole, le McLaren e Verstappen lo inseguono. Ferrari dietro - Dopo la pole record di ieri, il giovane italiano della Mercedes cerca anche la prima vittoria in carriera. Piastri, Norris e l'olandese pronti a lottare, Leclerc e Hamilton in ritardo ... 🔗corriere.it