F1 a Miami il baby Antonelli incanta e conquista la pole nella Sprint E c' è chi lo paragona a Yamal

All'improvviso spunta lui, diciotto anni e il compito non facile di sostituire Lewis Hamilton. A Miami la prima pole della sua carriera, quella mini della Sprint, quanto basta per essere celebrato in tutto il mondo. Kimi Antonelli si è preso la scena dopo lo show in Florida: «La prestazione del pilota bolognese ricorda quanto fatto nel calcio da Lamine Yamal negli ultimi due anni» scrive lo.

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche - Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. 🔗sportface.it

Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint Miami 2025: Antonelli in pole, McLaren battute! Ferrari sottotono - Oggi, venerdì 2 maggio, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza della Sprint Race, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus. Un fine-settimana con delle incognite, considerando il poco tempo a disposizione delle scuderie per trovare la quadra. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

Kimi Antonelli, chi è il pilota predestinato che a 18 anni ha fatto la storia a Miami: figlio d'arte, la passione per il cinema - Kimi Antonelli ha fatto la storia nella qualifica della gara Sprint di Miami. Il ragazzo della Mercedes, ha 18 anni, arriva da Bologna ed ha debuttato in F1 soltanto quest'anno ed ... 🔗msn.com

