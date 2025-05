F1 a Miami disastro Leclerc Sprint race a Norris Hamilton buon terzo

F1, a Miami disastro Leclerc. Sprint race a Norris, Hamilton buon terzo. Il monegasco a muro ancora prima del via salta la Sprint race. Antonelli danneggiato da Verstappen mentre la strategia Ferrari fa finire Hamilton dietro alle McLaren. Qualifiche dalle 22 italiane

La F1 sbarca a Miami, Leclerc “Siamo nella direzione giusta per tornare a vincere” - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna protagonista a Miami per il sesto appuntamento del Mondiale 2025 e secondo weekend Sprint stagionale. Ferrari a caccia di conferme dopo il primo podio dell’anno centrato a Jeddah, grazie a una straordinaria prestazione di Charles Leclerc. Il monegasco resta fiducioso riguardo lo sviluppo della macchina e guarda con un buon occhio la tappa in Florida che ripropone il formato sprint. 🔗unlimitednews.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2025: Leclerc alle spalle di Piastri, tempi condizionati da una bandiera rossa - Si è conclusa con la miglior prestazione cronometrica di Oscar Piastri l’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami 2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo weekend Sprint dell’anno (dopo Shanghai) che entra subito nel vivo con 60 minuti cruciali per team e piloti nella preparazione verso la Sprint Qualifying. L’australiano della McLaren si è issato in vetta alla graduatoria con 1’27?128, dimostrandosi dunque molto competitivo nella simulazione di qualifica con gomme soft e rifilando distacchi notevoli a competitor come Charles Leclerc e Max Verstappen, ... 🔗oasport.it

F1, Gp di Miami. Piastri vola nelle prime libere. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Alle 22.30 Sprint Race live - Roma, 2 maggio 2025 - Al Gran Premio di Miami di Formula Uno Oscar Piastri è stato il più veloce nelle prima sessione di prove libere. Il pilota Mclaren ha fatto segnare il tempo di 1'27"128, staccando di 0"356 Charles Leclerc, secondo su Ferrari. A +0"430 dall'australiano invece c'è Max Verstappen, terzo tempo su Red Bull, appena diventato papà della piccola Lily, figlia di Kelly Piquet. Tempi un po' bugiardi visto che quasi tutte le monoposto si sono concentrate soprattutto sulla simulazione qualifica, con in vista della caccia alla pole per la Sprint Race di stasera, e meno sul long run. 🔗sport.quotidiano.net

F1: Gp Miami, Morris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non ha potuto partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco ... 🔗ansa.it

F1 pagelle Sprint Miami, classifica piloti e costruttori: Hamilton geniale, disastro Leclerc, Antonelli sfortunato - La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la Sprint Race del Gran Premio di Miami vinta da Norris davanti a Piastri ed Hamilton in una corsa pazza con Leclerc out prima dello sta ... 🔗sport.virgilio.it

F1 | Ferrari, che disastro: Leclerc, incidente prima della Sprint: qualifiche a rischio? - La Sprint è un disastro prima ancora della partenza: incidente per Leclerc sotto la pioggia, Ferrari distrutta, Charles è fuori gara a Miami ... 🔗f1ingenerale.com