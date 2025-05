F 1 | a Miami Norris vince la gara Sprint

Sprint di Miami. Doppietta McLaren con arrivo sotto safety car. Lando Norris precede Oscar Piastri, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton si piazza terza, grazie all'anticipo delle gomme soft dopo l' acquazzone. L'altra 'rossa' di Leclerc non ha corso dopo essere andata a muro nel giro di ricognizione. In gara, Piastri brucia Niki Antonelli (Mercedes) partito in pole, il 18enne bolognese chiude 10°. A punti Albon,4°, (Williams), Russell (Mercedes), Stroll (A.Martin), Lawson (RB),Bearman (Haas).

F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami” - Fa buon viso a cattivo gioco Lando Norris, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Miami, è stato il giorno di Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è preso a sorpresa la p.1 del time-attack Sprint odierno a precedere le due vetture di Woking dell’australiano Oscar Piastri e per l’appunto di Lando. Ci si aspettava un uno-due dei “Papaya”, ma Antonelli ha guastato la festa. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris: “Piastri migliore di me finora, lavoro per essere più veloce a Miami” - Nel 2024, a Miami, Lando Norris ottenne il tanto sospirato primo successo in F1. Una gara in cui il britannico sfruttò alla perfezione il proprio pacchetto, approfittando dell’ingresso della Safety Car funzionale alla propria strategia. E così, in vista del week end di questo campionato in Florida, l’alfiere della McLaren vuole replicare. “Salire sul gradino più alto del podio era il mio sogno da bambino e farlo qui lo scorso anno è stato bellissimo, spero di poterlo rifare quest’anno. 🔗oasport.it

Lando Norris si ritrova degli attrezzi dentro la sua McLaren a Miami: “Sta cadendo tutto a pezzi” - Durante le prove libere del GP di Miami 2025, Lando Norris ha scoperto degli attrezzi dimenticati dai meccanici nella sua monoposto. Un errore inaccettabile ai massimi livelli della Formula 1, ora sotto indagine FIA.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint davanti a Piastri e Hamilton - Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton. Sfortunato Kimi A ... 🔗gazzettadiparma.it

Sprint race F1 oggi: a Miami vince Norris davanti a Piastri e Hamilton. Antonelli sfortunato - Il 18enne della Mercedes era partito in pole. Gara segnata dalla pioggia e ricca di colpi di scena. Leclerc è finito contro il muro nel giro di ricognizione ... 🔗msn.com

F1: Gp Miami, Lando Norris vince la Sprint - Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton. Sfortunato Kimi A ... 🔗sport.quotidiano.net