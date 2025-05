F 1 Miami | pole position di Verstappen

Verstappen stacca la pole n.43 sul circuito di Miami col tempo di 1'26"204 In prima fila con lui la McLaren di Norris a 65 millesimi. In seconda Kimi Antonelli a 67 (dopo la pole della Sprint) e il leader iridato Piastri sull'altra McLaren a 171.Terza fila per Russell (Mercedes come l'italiano) e Sainz. In quarta Albon con la Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton è uscito in Q2. In top ten anche Ocon e Tsunoda. Pierre Gasly (Alpine) e Oliver Bearman (Haas) fuori nel Q1, con Hulkenberg, Alonso e Stroll. 🔗 23.26 Maxstacca lan.43 sul circuito dicol tempo di 1'26"204 In prima fila con lui la McLaren di Norris a 65 millesimi. In seconda Kimi Antonelli a 67 (dopo ladella Sprint) e il leader iridato Piastri sull'altra McLaren a 171.Terza fila per Russell (Mercedes come l'italiano) e Sainz. In quarta Albon con la Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton è uscito in Q2. In top ten anche Ocon e Tsunoda. Pierre Gasly (Alpine) e Oliver Bearman (Haas) fuori nel Q1, con Hulkenberg, Alonso e Stroll. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - (Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1’26”482. Il baby precede la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà in seconda posizione chiudendo la prima fila. Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. 🔗ildenaro.it

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale. 1’26?482 il tempo del 18enne bolognese della Mercedes, che diventa il poleman più giovane nella storia, breve, delle Qualifiche Sprint. Se dovesse replicare questo risultato anche nelle qualifiche per la gara lunga, diventerebbe anche il poleman più giovane nella storia della Formula 1. 🔗unlimitednews.it

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - Il giovane pilota italiano della Mercedes mette in fila Piastri e Norris, Ferrari lontane MIAMI (USA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale. 1'26"482 il tempo del 18enne bol 🔗ilgiornaleditalia.it

