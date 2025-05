Export italiano verso gli Usa | i dati sono gonfiati

Export italiano verso gli Usa: i dati sono gonfiati

Export italiano verso i Paesi extra Ue è tornato a crescere, sia su base mensile che su base annua. Ma dietro i dati incoraggianti si celano in realtà dinamiche distorsive e segnali di debolezza su mercati chiave.

I dati diffusi dall'Istat mostrano l'andamento degli scambi commerciali tra Italia e Paesi extra Ue a marzo 2025: le esportazioni sono aumentate del +2,9% rispetto a febbraio, mentre le importazioni sono calate dell'1,1%.

Cosa traina l'Export

Su base annua, si parla del +7,5% per l'Export e del +8,7% per l'import. L'avanzo commerciale si attesta a 5,96 miliardi di euro, in lieve miglioramento rispetto allo stesso mese del 2024.

La crescita dell'Export è trainata principalmente da beni strumentali (+9,9% congiunturale, +10,4% tendenziale); e dai beni di consumo non durevoli (+1,7% congiunturale, +20,7% tendenziale).

Confindustria: Dazi, l’export italiano verso gli Usa più a rischio della media Ue. Cruciale trattare con Trump - “L’export italiano è più esposto della media Ue al mercato Usa: 22,2% delle vendite italiane extra-Ue, rispetto al 19,7% di quelle Ue. Tra i settori maggiormente esposti spiccano le bevande (39%), gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto (30,7% e 34,0%, rispettivamente) e la farmaceutica (30,7%)”. E’ quanto afferma il Centro studi Confindustria in una nota a firma di Cristina Pensa e Matteo Pignatti sulla nuova politica commerciale degli Stati Uniti. 🔗ildenaro.it

Si ferma l'export di vino italiano verso gli Usa. Appello congiunto delle associazioni vitivinicole al Governo - Dopo diverse richieste arrivate da singoli Consorzi di tutela, dal Chianti Docg al Nobile di Montepulciano fino ai tre enti del Prosecco, la filiera vitivinicola italiana scrive al Governo sul delicato tema dei dazi minacciati dal presidente americano Donald Trump. Otto sigle del settore vitivinicolo chiedono in particolare di «mantenere una posizione ferma in sede europea», e invitano l'esecutivo a una «trattativa di buon senso per il raggiungimento di un accordo volto ad evitare che si proceda all’applicazione dei dazi». 🔗gamberorosso.it

Male l’export italiano in febbraio (- 4,3%). Netta contrazione del valore delle vendite verso gli Usa - Lo scorso febbraio il valore delle esportazioni italiane è cresciuto dell0 0,8%, ma la quantità di merci vendute è diminuita del 4,3%. L’import, riporta l’Istat, cresce in valore del 4,1% ma la quantità di made in Italy venduto all’estero scende del 2,7%. Il saldo (differenza tra valore di esportazioni e importazioni) è positivo per 4,4 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 6 miliardi del febbraio 2024. 🔗ilfattoquotidiano.it

