Export alcolico | Italia seconda dopo la Francia con 6 miliardi di euro

L'anno scorso il Belpaese ha esportato alcol nel mondo per circa 6 miliardi di euro, 4,9 dei quali di solo vino. Destinazione soprattutto Usa e Gb. E' quanto risulta delle ultime rilevazioni dell'Eurostat che ancora non tengono conto del potenziale effetto dei dazi Usa, se dovessero scattare, che inciderebbero non poco sui prezzi e dunque sui volumi dell'Export. Ma intanto non è la Penisola al top della classifica dell'Export alcolico che invece è saldamente occupata dai cugini d'Oltralpe che si aggiudicano quasi la metà dell'Export: la Francia è stata di gran lunga il principale esportatore dell'Ue di bevande alcoliche verso Paesi al di fuori dell'Ue nel 2024, - dice l'istituto di statistica europeo - per un totale di 12,1 miliardi di euro, pari al 41% del totale. Ha esportato principalmente vino (66,7% o 8,1 miliardi di euro) e alcolici e liquori (31,8% o 3,8 miliardi di euro).

