Evento di beneficenza al sestiere di Solestà

L'associazione Antonio De Meo di Castel di Lama organizza un evento di beneficenza, il prossimo 16 maggio, alle 19.30, nel sestiere Borgo Solestà di Ascoli. Si tratterà di una serata speciale all'insegna della solidarietà, della magia e del divertimento. Ci sarà una cena-spettacolo con: Amar Shahin e il suo straordinario Oriental Show, il magico Mago Simon, pronto a stupire con le sue illusioni e la coinvolgente musica live dei Ragazzi di Strada. Per l'occasione le telecamere di Mako TV saranno presenti per immortalare ogni momento della serata. "Non perdete l'occasione – dichiarano gli organizzatori – di vivere una notte di emozioni, buon cibo e spettacoli indimenticabili. il tutto per una giusta causa!". Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al: 389.1950599 - 320.8024329.

