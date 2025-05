Eventi arcobaleno in Piazza Dalmazia

© Firenzetoday.it - Eventi arcobaleno in Piazza Dalmazia Piazza Dalmazia ? in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transofobia 17 Maggio in Piazza Dalmazia Eventi live esibizioni e performance ???????? Alle ore 16:30 impariamo giocando le basi della pallavolo e del calcetto con ASD. 🔗 Il 17 Maggio coloriamo? in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transofobia 17 Maggio inlive esibizioni e performance ???????? Alle ore 16:30 impariamo giocando le basi della pallavolo e del calcetto con ASD. 🔗 Firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

"Arrivo dei bus turistici a piazza del Teatro e più promozione degli eventi": le richieste dei commercianti a Frontini - Due ore di incontro tra amministrazione comunale e una rappresentanza di circa 30 commercianti del centro storico, per discutere del rilanco del cuore della città. Presenti la sindaca Chiara Frontini, l’assessora al bilancio Elena Angiani e il consigliere comunale con delega alle attività... 🔗viterbotoday.it

Venticinque Aprile, Firenze in piazza. Corona d’alloro, corteo e tutti gli eventi - Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, ricorderà l’80esimo anniversario della Liberazione nazionale con tantissime iniziative. Domani alle 10 ci sarà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate, a seguire ci saranno le preghiere di suffragio. 🔗lanazione.it

Completato il nuovo palchetto in Piazza Roma: uno spazio permanente per eventi e spettacoli - Sono terminati in questi giorni i lavori di realizzazione del nuovo palchetto permanente per eventi e spettacoli, installato dal Comune di Montegrotto Terme proprio di fronte al Municipio. Si tratta di un intervento che completa e valorizza il processo di riqualificazione di Piazza Roma, iniziato... 🔗padovaoggi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eventi arcobaleno in Piazza Dalmazia 17 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Piazza Dalmazia, cosa succede? - Continuano gli interventi della Polizia Municipale nella zona di piazza Dalmazia. Nei giorni scorsi gli agenti del Reparto di Rifredi hanno messo a segno due nuove operazioni. Il primo risale a ... 🔗nove.firenze.it

Nuovo murale in piazza Dalmazia - E' stato inaugurato oggi in piazza Dalmazia il murale realizzato sul chiosco de ‘Le Trippaie’ e intitolato ‘Rifredi: La Fabbrica dei Sogni’. Gli artisti coinvolti nei due progetti ... 🔗nove.firenze.it