european capitals of inclusion and diversity award sogliano c è

Sogliano al Rubicone è tra le dieci finaliste della European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti. Dice Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone: "Pur non essendo tra i tre Comuni premiati, essere stati selezionati accanto a città come Salisburgo, Braga e Zaragoza rappresenta un risultato straordinario e un riconoscimento tangibile del cammino intrapreso in questi anni per rendere Sogliano al Rubicone una comunità più aperta, equa e accessibile". Sono stati considerati per la classifica: i progetti di Inclusione attraverso lo sport; i percorsi di empowerment linguistico e culturale rivolti alle donne straniere; l'impegno per rendere eventi, spazi e servizi sempre più accessibili; le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

