Europa smartphone vietati fino a 15 anni | Incide negativamente su rendimento scolastico e sulla salute mentale

Il Parlamento europeo ha avviato un dibattito sull'uso degli smartphone nelle scuole, con particolare attenzione agli studenti di età compresa tra 6 e 15 anni. I deputati del gruppo dei Verdi hanno sollecitato la Commissione europea a considerare misure restrittive. Glenn Micallef, commissario europeo per l'Istruzione e la gioventù, ha dichiarato che la Commissione sta raccogliendo dati e pratiche da tutta l'UE sull'impatto dei divieti di telefonia mobile nelle scuole, con l'obiettivo di prendere una decisione entro la fine del 2025.

No smartphone fino a 14 anni e social fino a 16, la petizione raggiunge 100mila firme - Il Consiglio regionale delle Marche ha sottoscritto la petizione promossa dal Centro PsicoPedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti, che propone di vietare l’uso dello smartphone ai minori di 14 anni e l’accesso ai social network ai minori di 16. Dino Latini, Presidente dell’Assemblea legislativa, ha dichiarato, durante la trasmissione Specchio dei tempi su RaiNews24,: “Un’azione concreta per proteggere le nuove generazioni”. 🔗orizzontescuola.it

Ora Elon Musk vuole fare licenziare i dipendenti pubblici dalla IA. Oggi in Europa un software così sarebbe vietato, ma fino a quando? - Ormai non passa giorno senza che Elon Musk non ci stupisca con effetti speciali nel suo nuovo ruolo di capo del DOGE, l’ufficio governativo creato per incrementare l’efficienza dei dipendenti pubblici statunitensi. Tra le iniziative più discusse dell’imprenditore di origine sudafricana rientra sicuramente il progetto di creare un software da utilizzare per decidere in maniera automatica chi licenziare e chi no, sulla base di una serie di informazioni raccolte dall’intelligenza artificiale. 🔗open.online

L’Europa pronta a vietare gli smartphone in classe per gli studenti fino a 15 anni - L’Europa valuta di vietare gli smartphone in classe per gli studenti fino a 15 anni. Lo riporta Eunews. Troppi smartphone tra i banchi di scuola, con ... 🔗corriereromagna.it

L’Europa pronta a vietare lo smartphone in classe fino ai 15 anni - Cellulare in classe, l’Ue è pronta a dire «basta». L’uso eccessivo e incontrollato di smartphone durante le ore di lezioni produce studenti poco preparati per carenza di attenzione e minor apprendimen ... 🔗informazione.it

