Etichette alimentari | perché l’Italia combatte in Europa per difendere il Made in Italy

Etichette. Non c'entra, purtroppo, il Galateo anche se in generale, e a Bruxelles in particolare, rispettarlo ci farebbe vivere in un mondo più educato e una migliore capacità di intendersi. Che invece il «burosauro» europeo tende a ingabbiare in una quantità asfissiante di norme. l'Italia da tempo si batte per avere un riconoscimento d'origine sui prodotti agroalimentari, consapevole che in sede Ue ha da sostenere tre sfide esiziali: la prima è sul fronte interno all'Unione per evitare che le potentissime multinazionali della nutrizione usino i regolamenti per sfrattare i nostri prodotti dalle tavole e farci arrivare i cibi ultra-processati. A riguardo, un campo di battaglia è il Nutri-score, la famosa etichetta a semaforo, tutt'altro che scongiurata. La seconda sfida si gioca sui mercati internazionali, perché la protezione Ue fuori dai suoi confini è debolissima e in tempi di dazi crescenti la contraffazione non chiede di meglio che non avere barriere di riconoscibilità.

