Esselunga revoca la cassa integrazione per i fattorini ma la protesta continua | “Non facciamo consegne al piano”

Esselunga che dal 18 aprile hanno deciso di scioperare per ottenere migliori condizioni di lavoro. Per martedì 6 maggio è previsto un tavolo di negoziazione tra i dipendenti e le ditte. 🔗 Stanno riprendendo a lavorare i driver delle aziende appaltatrici diche dal 18 aprile hanno deciso di scioperare per ottenere migliori condizioni di lavoro. Per martedì 6 maggio è previsto un tavolo di negoziazione tra i dipendenti e le ditte. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti per lo sciopero dei driver - Milano – Esselunga ha avviato la cassa integrazione per oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese online (Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery), che sta affrontando gravi disagi operativi". Lo rende noto l'azienda con un comunicato, con il braccio di ferro che è iniziato prima di Pasqua. 🔗ilgiorno.it

Esselunga, corrieri ancora in sciopero. I sindacati: "Stop immediato cassa integrazione" - Prosege la protesta dei lavoratori impiegati nella logistica Esselunga. A dieci giorni dall'inizio dello sciopero i driver, in un centinaio, si sono riuniti davanti alla sede dell'azienda a Pioltello. Presidi anche al deposito di via Dione Cassio, a Milano, e già preannunciati quelli di Sesto... 🔗milanotoday.it

Esselunga, dopo lo sciopero dei corrieri cassa integrazione per 200 dipendenti in un magazzino - Cassa integrazione per circa 200 dipendenti. Esselunga, in una nota, venerdì 25 aprile, ha comunicato l'avvio dello strumento della cassa integrazione "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese... 🔗milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esselunga revoca la cassa integrazione per i fattorini, ma la protesta continua: Non facciamo consegne al piano; ESSELUNGA, 200 IN CASSA INTEGRAZIONE PER 'COLPA' DEI RIDER: DIVIDE ET IMPERA; Esselunga, cassa integrazione del magazzino per sciopero driver; Esselunga | cassa integrazione per 200 dipendenti a Milano a causa dello sciopero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Esselunga revoca la cassa integrazione per i fattorini, ma la protesta continua: “Non facciamo consegne al piano” - Stanno riprendendo a lavorare i driver delle aziende appaltatrici di Esselunga che dal 18 aprile hanno deciso di scioperare per ottenere migliori condizioni ... 🔗fanpage.it

Esselunga sospende la cassa integrazione, torna (a singhiozzo) la spesa a domicilio - Esselunga ha sospeso la cassa integrazione per gli oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio. La catena dei supermercati ha dunque lanciato un segnale di distensione rispetto alla vertenz ... 🔗milanotoday.it

Esselunga e lo sciopero della spesa a domicilio: revocata la cassa integrazione, martedì riprenderà la trattativa - La protesta dei driver delle aziende appaltatrici Brivio & Viganò, Cap Delivery e Deliverit prosegue dal 18 aprile e ha provocato l'interruzione del servizio «spesa a casa». Il segnale di distensione: ... 🔗msn.com