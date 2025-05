Esplosione in una palazzina | due persone ferite paura al villaggio Pescatori

© Brindisireport.it - Esplosione in una palazzina: due persone ferite, paura al villaggio Pescatori persone sono rimaste ferite a seguito di un'Esplosione che si è verificata stamattina (sabato 3 maggio) presso una palazzina in largo Palermo, al villaggio Pescatori (rione Casale). L'episodio si è verificato intorno alle ore 10.45.La dinamica dei fatti è in fase di. 🔗 BRINDISI - Duesono rimastea seguito di un'che si è verificata stamattina (sabato 3 maggio) presso unain largo Palermo, al(rione Casale). L'episodio si è verificato intorno alle ore 10.45.La dinamica dei fatti è in fase di. 🔗 Brindisireport.it

Roma, crollata palazzina di due piani a Monteverde dopo esplosione: estratto vivo un uomo con ustioni sul 70% del corpo - Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente dato inizio alle ricerche per comprendere se nelle macerie potesse esservi qualche altro ferito. L'uomo soccorso è un cinquantenne di origini scozzesi. Per ora non vi sono certezze sulle cause dell'esplosione e poi del crollo L'articolo Roma, crollata palazzina di due piani a Monteverde dopo esplosione: estratto vivo un uomo con ustioni sul 70% del corpo proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Roma, crollata palazzina di due piani a Monteverde dopo esplosione: estratto vivo un uomo - Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente dato inizio alle ricerche per comprendere se nelle macerie potesse esservi qualche ferito. Per ora non vi sono certezze sulle cause dell'esplosione e poi del crollo L'articolo Roma, crollata palazzina di due piani a Monteverde dopo esplosione: estratto vivo un uomo proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Esplosione in una palazzina a Villanterio vicino Pavia, salvate le persone tra le macerie - Esplosione in una palazzina di via Donizetti a Villanterio, vicino Pavia: stabile sventrato, soccorsi sul posto, residenti estratti vivi dalle macerie 🔗notizie.virgilio.it

Esplosione in una palazzina nel Palermitano, indagini in corso - Sono ancora in corso le ricerche delle cause che hanno provocato la deflagrazione all'interno dell'abitazione. 🔗meridionews.it

Cinisi, esplosione in una palazzina vicino al Comune: sospetta fuga di gas da un appartamento - Scoppi e calcinacci in via Domenico Giunta, a pochi passi dalla sede dell'amministrazione locale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Danneggiata un'auto, nessun ferito ... 🔗palermotoday.it

Cinisi: esplosione in una palazzina di due piani, nessun ferito - Intervenuti i vigili del Fuoco e i Carabinieri. Da chiarire le dinamiche dell'accaduto. A Palermo nelle stesse ore fiamme davanti ad un supermercato, anche qui nessun ferito ... 🔗msn.com