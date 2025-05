Esplosi colpi d' arma da fuoco in strada | indagini in corso

© Napolitoday.it - Esplosi colpi d'arma da fuoco in strada: indagini in corso Esplosione di colpi d’arma da fuoco.Non risultano feriti e danni a cose. Sono 8 i bossoli ritrovati sul luogo e repertati. indagini in corso dei. 🔗 Questa mattina, verso le 6, i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Claudio Miccoli, altezza civico 32, per l’one did’da.Non risultano feriti e danni a cose. Sono 8 i bossoli ritrovati sul luogo e repertati.indei. 🔗 Napolitoday.it

San Vincenzo | Assalto a due portavalori, esplosi colpi di arma da fuoco e furgone in fiamme: terrore sulla variante Aurelia - +++ IL VIDEO DELL'ASSALTO +++ Terrore sulla Variante Aurelia all'altezza di San Vincenzo dove nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, una banda armata ha assaltato due furgoni portavalori, sparando colpi di arma da fuoco e facendo poi saltare il portellone di uno dei due mezzi con... 🔗livornotoday.it

Esplosi colpi arma da fuoco nei pressi del campo nomadi - Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte i carabinieri della compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque Vie, a Caivano, presso il campo nomadi per l’esplosione di colpi di arma da fuoco. Durante il sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 8 bossoli di pistola 9×21. Indagini in corso da parte dei carabinieri, volte a ricostruire l’intera vicenda e a comprenderne matrice. 🔗anteprima24.it

Sparatoria a Torre a Mare: esplosi vari colpi d'arma da fuoco - La Squadra Mobile indaga su una sparatoria avvenuta alle prime luci dell'alba di sabato 1° marzo a Torre a Mare, nella zona sud di Bari. Gli inquirenti, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l'episodio, che non ha provocato feriti. Gli agenti sono intervenuti sul posto a seguito di una... 🔗baritoday.it

Napoli, 8 colpi di pistola esplosi in via Miccoli: indagano i carabinieri - NAPOLI - Questa mattina i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Claudio Miccoli, altezza civico 32, per l’esplosione di colpi ... 🔗napolivillage.com

Auto crivellata da colpi di pistola nella notte a Nocera Superiore: paura nella frazione Citola - Nove colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’automobile di un uomo di 30 anni, incensurato, che ha scoperto l’accaduto solo la mattina seguente, trovando il veicolo danneggiato dai proiettil ... 🔗agro24.it

Colpi d'arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli, rinvenuto un bossolo - Nella tarda serata di ieri in via Nardones ai Quartieri Spagnoli di Napoli sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Non ci sono feriti, né danni a cose. I carabinieri hanno rinvenuto un ... 🔗rainews.it