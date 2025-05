Esplode power bank mentre si trova al concertone | giovane ustionato

© Romatoday.it - Esplode power bank mentre si trova al concertone: giovane ustionato concertone del primo maggio c'è anche il ricovero di un giovane rimasto ustionato dopo l'esplosione del suo power bank. Secondo quanto riporta la questura, la batteria esterna che serve per ricaricare i. 🔗 Tra i 216 interventi dell'Ares 118, azienda regionale per l'emergenza sanitaria, durante ildel primo maggio c'è anche il ricovero di unrimastodopo l'esplosione del suo. Secondo quanto riporta la questura, la batteria esterna che serve per ricaricare i. 🔗 Romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Smartphone sempre carico con il power bank con cavo USB-C integrato: oggi costa pochissimo - Con smartphone sempre più potenti e con schermi di dimensioni maggiori, l'autonomia della batteria rappresenta una delle principali preoccupazioni per chi usa il dispositivo intensamente durante la giornata. Ecco perché bisogna munirsi di un power bank affidabile e performante, come quello di INIU da ben 10.000mAh. Con il suo design sottile e il connettore USB-C integrato (compatibile anche con gli ultimi iPhone), questo utilissimo "lingotto pieno di energia" al momento è proposto in offerta su Amazon a meno di 30€, un prezzo davvero interessante. 🔗quotidiano.net

Mai più con il telefono scarico, sconto folle di Amazon dell'81% su questo Mini Power Bank - Avrai di certo già provato quella spiacevole sensazione di un telefono che si scarica proprio nel momento meno opportuno. D'altro canto, gli smartphone e gli iPhone moderni sembrano avere batterie incapaci di durare più di qualche ora e, avere a portata di mano un power bank, è ormai quasi d'obbligo. Viste le dimensioni, non è sempre possibile portare con sé questi dispositivi... a meno di non scegliere un modello compatto. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Power Bank” per cellulare scatena incendio in casa: paura - Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio domestico a Chiusano di San Domenico (AV): intervento dei Carabinieri Poco fa, in via Carducci, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella, sono intervenuti per un incendio divampato in una privata abitazione. Le fiamme, che hanno interessato alcuni arredi e verosimilmente originate dal malfunzionamento di una “Power Bank”, sono state domate dai Vigili del Fuoco. 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Esplode power bank mentre si trova al concertone: giovane ustionato; Napoli, esplode power bank a scuola del cellulare e incendia zaino: 7 studenti intossicati, 2 al pronto soccorso; Powerbank vietati in aereo dal 1° aprile per motivi di sicurezza, le nuove regole sui bagagli; Esplode power bank in classe, sette studenti intossicati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia