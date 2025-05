Esplode il Postamat a Reggiolo | Sembrava il terremoto

© Ilrestodelcarlino.it - Esplode il Postamat a Reggiolo: "Sembrava il terremoto" Reggiolo (Reggio Emilia), 3 maggio 2025 – Ancora un colpo a una cassa continua. E' accaduto a Reggiolo verso le tre della notte, con i malviventi che hanno fatto Esplodere il Postamat, adiacente l'accesso dell'ufficio postale del paese. Un doppio boato ha squarciato il silenzio del centro storico, facendo svegliare buona parte dei residenti in un vasto raggio attorno alle Poste reggiolesi. Ad agire sarebbero state almeno tre o quattro persone, che sono riuscite a fuggire con il bottino, ovviamente da quantificare. L'allarme ha richiamato sul posto i carabinieri, giunti anche con gli uomini del nucleo operativo per gli accertamenti scientifici. Alcuni cittadini sono riusciti ad annotare il numero di targa della vettura vista allontanarsi in fretta. Ma non si esclude che possa trattarsi di un'auto provento di furto, usata proprio per poter mettere a segno il colpo.

