Espanyol-Betis, il pronostico de LaLiga: GOL e tanto altro

Si avvia verso una conclusione la 34° giornata de, che entrerà nel vivo domani 4 maggio. Una delle gare in programma nella domenica di calcio spagnolo metterà contrapposte due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Stiamo parlando die Real, che si affronteranno alle 18:30 all’RCDE Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei biancoverdi, chiamati a ripetersi per mettere pressione al Villarreal quinto in classifica ed attualmente qualificato in Champions League. Per i catalani, invece, l’obiettivo è quello di regalare una serata di festa ad un pubblico caldo, avvicinandosi così alla metà graduatoria.L’andamento diIl pareggio per 1-1 con il Valencia è l’ennesimo risultato positivo in un’annata tranquilla per l’. 🔗 Sololaroma.it