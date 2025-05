Esonero UFFICIALE e niente Mondiale per Club | caos Ancelotti e Inzaghi

© Calciomercato.it - Esonero UFFICIALE e niente Mondiale per Club: caos Ancelotti e Inzaghi Esonero prima della fine della stagione. Non si tratta di Stefano Pioli, con il rapporto comunque tra l’ex allenatore del Milan e l’Al-Nassr che sarebbe agli sgoccioli.Carlo Ancelotti (LaPresse) – Calciomercato.itParliamo di Jorge Jesus, esonerato nelle scorse ore dall’Al-Hilal dopo la cocente delusione nella Champions League asiatica. L’eliminazione in semifinale nel derby contro l’Al-Ahli costa carissima all’esperto tecnico portoghese, che ha ricevuto il benservito dalla società saudita che attraverso un comunicato ha ufficializzato di averlo sollevato dall’incarico con effetto immediato.Ribaltone però non così sorprendente, con Jorge Jesus che era pronto comunque a liberarsi dall’Al-Hilal per sposare la causa Brasile e accettare la corte della Seleçao dopo le problematiche sorte con Carlo Ancelotti. 🔗 L’eliminazione in coppa costa carissima all’allenatore: via al valzer in panchina che si intreccia con il futuro dei due tecnici italianiPanchine turbolente in Arabia Saudita e dove spicca già unprima della fine della stagione. Non si tratta di Stefano Pioli, con il rapporto comunque tra l’ex allenatore del Milan e l’Al-Nassr che sarebbe agli sgoccioli.Carlo(LaPresse) – Calciomercato.itParliamo di Jorge Jesus, esonerato nelle scorse ore dall’Al-Hilal dopo la cocente delusione nella Champions League asiatica. L’eliminazione in semifinale nel derby contro l’Al-Ahli costa carissima all’esperto tecnico portoghese, che ha ricevuto il benservito dalla società saudita che attraverso un comunicato ha ufficializzato di averlo sollevato dall’incarico con effetto immediato.Ribaltone però non così sorprendente, con Jorge Jesus che era pronto comunque a liberarsi dall’Al-Hilal per sposare la causa Brasile e accettare la corte della Seleçao dopo le problematiche sorte con Carlo. 🔗 Calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Notizia bomba UFFICIALE: esclusione dal Mondiale per Club - Decisione clamorosa della FIFA: “Regole violate”. Ma il club non ci sta: “Ci rivolgeremo ai massimi tribunali sportivi” Manca sempre meno al Mondiale per Club, edizione numero uno con otto gironi composti ognuno da quattro squadre. A rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus: i nerazzurri sono stati sorteggiati nel gruppo E, i bianconeri nel gruppo G. Notizia bomba UFFICIALE: esclusione dal Mondiale per Club (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Thiago Motta più lontano dalla Juve, l’esonero può arrivare prima del Mondiale del Club: cosa può accadere - Thiago Motta sembra sempre più lontano dalla Juventus in vista della prossima stagione: l'allenatore non ha più il saldo appoggio della società e a fine anno verranno fatte delle valutazioni. L'esonero può arrivare prima del Mondiale del Club.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mondiale per Club Inter, UFFICIALE la lista degli arbitri! Sorpresa sugli italiani - di RedazioneMondiale per Club Inter, UFFICIALE la lista degli arbitri! Sorpresa sugli italiani. Ecco l’elenco completo dei direttori di gara protagonisti La Fifa ha ufficializzato la lista degli arbitri che dirigeranno le gare del nuovo Mondiale per Club che vedrà coinvolte anche Inter e Juventus. Nessun italiano presente ad eccezzione di Marco Di Bello come VAR. Di seguito l’elenco completo. Ramon Abatti (Brasile) Omar Al Ali (Emirati Arabi Uniti) Ivan Barton (El Salvador) Dahane Beida (Mauritania) Juan Gabriel Benitez (Paraguay) Espen Eskas (Norvegia) Alireza ... 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esonero UFFICIALE e niente Mondiale per Club: caos Ancelotti e Inzaghi; Ancelotti-Real, sarà addio: Carlo non guiderà il Madrid al Mondiale per Club. E il Brasile aspetta; Thiago Motta esonerato dalla Juve: Tudor sbarca a Torino ed è ufficiale; Thiago Motta più lontano dalla Juve, l'esonero può arrivare prima del Mondiale del Club: cosa può accadere. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Esonero UFFICIALE e terremoto Inzaghi: salta il Mondiale per Club - Esonero ufficiale e terremoto Inzaghi: ecco cos'è successo nella notte. Una decisione che potrebbe portare all'addio del tecnico nerazzurro ... 🔗asromalive.it

Esonero UFFICIALE: cacciato dopo 4 sconfitte consecutive - Già comunicato il sostituto L’esonero fa parte del mestiere dell ... Dalle stelle alle stalle in un attimo, nei grandi club basta una sconfitta per passare da fenomeno a incompetente, dal migliore al ... 🔗ilpallonaro.com

Ancelotti-Real, sarà addio: Carlo non guiderà il Madrid al Mondiale per Club. E il Brasile aspetta - Il tecnico chiuderà la stagione poi ci sarà la separazione. E la federcalcio brasiliana vuole accelerare per avere l'italiano come ct della Seleçao. Xabi Alonso favorito per la panchina dei Blancos ... 🔗gazzetta.it