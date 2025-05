Escursionisti impreparati i soccorsi costeranno di più Il 40% viene recuperato illeso e per l' elicottero si spendono fino a 7 500 euro

Non riescono a rientrare dopo la notte in quota: soccorsi due escursionisti - Una notte trascorsa all'addiaccio a oltre 2.300 metri di altezza, in condizioni estreme, ha messo a dura prova due escursionisti di 55 e 15 anni, che questa mattina hanno lanciato l’allarme, incapaci di rientrare autonomamente. I due si trovavano nella zona del Passo Blisie, sull’Adamello, in... 🔗bresciatoday.it

Bloccati dalla tormenta di neve e vento: soccorsi a quattro giovani escursionisti sul Corno alle Scale - Ieri pomeriggio, quattro giovani residenti a Prato, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, sono partiti dalla Doganaccia, località situata nel comprensorio dell'Abetone, per un'escursione che li avrebbe dovuti portare al Rifugio Duca degli Abruzzi, nel comprensorio del Corno alle Scale, nel comune... 🔗modenatoday.it

Due escursionisti in difficoltà sul Resegone: elisoccorsi - Per questo motivo verso le 17 di oggi, sabato, due escursionisti hanno chiamato i soccorsi, intervenuti per riportarli a valle. In posto si è portato l’elicottero del 118 con i tecnici del ... 🔗lecconotizie.com

Escursionisti bloccati dalla neve, soccorsi e portati in salvo - I sei escursionisti, partiti ieri per percorrere la Strada delle Gallerie, molte delle quali al momento intasate dalla neve, che ricopre parte dell'itinerario, si sono trovati in difficoltà anche ... 🔗msn.com