Escursionista in difficoltà a Fiumedinisi lancia l' Sos ritrovato dalle squadre del Soccorso alpino

ritrovato sano e salvo dalle squadre del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano (SASS), l'Escursionista di 49 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, durante una escursione, dopo avere oltrepassato il Rifugio Nociara a Fiumedinisi, aveva chiesto aiuto dopo che il sentiero era diventato.

